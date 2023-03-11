إطلاق طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد للعمل في المحطات الفضائية

طور باحثون، من شركة "ريد واير" الأمريكية المصنعة لتقنيات الفضاء، طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد مصممة للعمل في المحطات الفضائية.

وأطلقت الشركة تقنية التصنيع الحيوي "بي أف أف" إلى المحطة الفضائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لتسمح بتصنيع الأنسجة البشرية في حالة الجاذبية الصغرى للفضاء.

والآن بعد تركيب التقنية في المحطة، أصبح من الممكن طباعة أنسجة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء، ومن المقرر إنتاج غضروف مفصلي بشري من خلال تقنية الشركة كمهمة أولية لها.

ويساعد في إتمام المهمة الامتدادات التي ستصل إلى محطة الفضاء الدولية، من خلال مهمة شركة "سبيس إكس" السابعة والعشرين المقبلة، لتطبع أنسجة الغضروف المفصلي في المحطة ثم إعادتها إلى الأرض لتحليلها.