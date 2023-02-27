تأجيل إطلاق رحلة الفضاء المقررة بمشاركة الإماراتي سلطان النيادي

أعلنت وكالة ناسا تأجيل انطلاق مهمة Crew-6 حتى إشعار آخر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية.

وتعد هذه الرحلة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إذ سيكون على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وسيبقى برفقة طاقم Crew-6 لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وكانت لقطات مباشرة بثتها وسائل إعلام محلية في الإمارات في وقت سابق أظهرت وصول رواد الفضاء، ومن بينهم سلطان النيادي، إلى مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي، استعدادًا للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.