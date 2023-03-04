الذكاء الاصطناعي يحدد عقارًا مضادًا للكوليسترول كعلاج محتمل لمرض باركنسون

ووظيفة الميتوكوندريا - التي تعد مركز الطاقة بالخلية - عندما تكون سليمة هي تحويل السكريات لطاقة تستفيد منها الخلية في أداء وظائفها، لكنها عندما تتلف تتحرر منها مواد سامة وضارة تؤذي البروتينات والدهون في الخلية.

ووفق الدراسة، فإن المسار الكامل للإصابة بمرض باركنسون (ليس له علاج) غير معروف، ولكن أحد العوامل المساهمة في ظهوره هو خلل الميتوكوندريا، وعدم قدرة الخلية على التخلص بشكل انتقائي من الميتوكوندريا التالفة، وهي العملية التي تسمى "ميتوفاجي".

وأشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة جينات على الأقل تؤدي إلى الإصابة بشلل الرعاش مرتبطة بقصور عملية ميتوفاجي إما بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك سعى الباحثون إلى الحصول على مركبات يمكن أن تعزز تلك العملية.

وبالفعل حدد الباحثون العديد من هذه المركبات، لكن اتضح أن معظمها يسبب أيضًا ضررًا للخلايا، ما أدى لاستبعادها كعلاج محتمل من الإصابة بمرض الشلل الرعاش.

ودفع ذلك الباحثين إلى التساؤل إذا ما كانت المؤلفات المنشورة حول هذه المركبات قد تقودهم إلى مركبات أخرى لم تكن مرتبطة في السابق بتعزيز عملية ميتوفاجي، لكنها تم ذكرها في الدراسات السابقة التي تدرس معززات عملية ميتوفاجي (التخلص من الميتوكوندريا التالفة).