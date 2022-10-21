الصين تنجح في اختبار أسرع قطار في العالم
نجح باحثون في جامعة شمال الصين في اختبار قطار مغناطيسي فائق السرعة، يمكن أن تصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة، ليكون الأسرع في العالم.
ويستخدم القطار الجديد الذي يسير في أنبوب مثل "الهايبرلوب" مغناطيساً قوياً، للبقاء معلقا في الهواء والقضاء على مقاومة الاحتكاك، وفقا لصحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية.
وأجرى الباحثون الاختبارات على القطار الجديد لمسافة بلغت 2 كيلومتر، في نفق خاص بالاختبارات في مقاطعة شانشي شمال الصين.
ووفقا لبيان صادر عن الفريق العلمي الصيني، فإن الباحثين يستعدون إلى تنفيذ الخطوة التالية من الاختبارات على مسار بطول 60 كيلومترا.
وبالإضافة إلى العمل على أنظمة الرفع المغناطيسية التقليدية، يختبر الباحثون أيضا تقليل مقاومة الهواء بحيث يمكن أن تعطي سرعة إضافة للقطار.
ويدعي الباحثون أن القطار الحالي سيكون أكثر كفاءة بنسبة 30% من غيره من التقنيات المغناطيسية المماثلة، ويحتوي على أنظمة طاقة جديدة لا تلامسية مضادة للاهتزاز.
وينضم القطار الجديد إلى نموذج آخر قدمته الشركة الصينية المملوكة للدولة CRRC في صيف العام الماضي، والذي تصل سرعته إلى 600 كيلومتر في الساعة.
وتعد الصين واليابان موطن أسرع قطارات ركاب مغناطيسية في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 431 كم / ساعة، فيما يمكن لقطارات TGV الفرنسية أن تصل إلى سرعة 574.8 كم / ساعة.
كما اختبرت شركة سكك حديد اليابان المركزية بالفعل نموذج القطار المغناطيسي عالي السرعة الخاص بها، والذي سجل رقما قياسيا عالميا وصل إلى 603 كم / ساعة على مسار اختبار.
ومع اكتمال الاختبارات على القطار الجديد، تعتزم الصين تحديث شبكة النقل في جميع أنحاء البلاد.
ونمت شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تمددت الشبكة من 10 كيلومترات إلى أكثر من 40 ألف كيلومتر.
ورغم أن تقنية الرفع المغناطيسي تعد بالوصول إلى سرعات أعلى بكثير من القطارات التقليدية، إلا أن لها العديد من العيوب أيضا.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن القطار المغناطيسي الذي يمتد بين وسط شنغهاي ومطارها الدولي، والذي بلغت تكلفته أكثر من 1.14 مليار دولار، يخسر حوالي 100 مليون دولار سنويا منذ افتتاحه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة الكهرباء لهذا النوع من النقل أعلى بنسبة 30% من القطارات العادية، حيث تضاف تكلفة إنشاء الأنابيب وصيانتها، والتي ستكون مماثلة لتكلفة هايبرلوب.