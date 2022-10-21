الصين تنجح في اختبار أسرع قطار في العالم

نجح باحثون في جامعة شمال الصين في اختبار قطار مغناطيسي فائق السرعة، يمكن أن تصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة، ليكون الأسرع في العالم.

ويستخدم القطار الجديد الذي يسير في أنبوب مثل "الهايبرلوب" مغناطيساً قوياً، للبقاء معلقا في الهواء والقضاء على مقاومة الاحتكاك، وفقا لصحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية.

وأجرى الباحثون الاختبارات على القطار الجديد لمسافة بلغت 2 كيلومتر، في نفق خاص بالاختبارات في مقاطعة شانشي شمال الصين.