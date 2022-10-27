Galaxy S23 Ultra سيجلب أكبر تحسين للكاميرا منذ 5 سنوات‎

تتجه أنظار الأوساط التقنية إلى الجيل الجديد من هواتف سامسونغ المقبلة، والمتمثلة في سلسلة Galaxy S23، والتي تعتبر السلسلة الأساسية الأرقى للشركة خلال العام الجاري 2022.

وبحسب موقع "سام موبيل"، فمن المتوقع أن تقدم جميع الهواتف الثلاثة في السلسلة ترقيات متكررة بدلاً من الميزات المدمرة.

يُذكر على نطاق واسع أن سامسونغ ستزود Galaxy S23 Ultra بكاميرا أساسية 200MP، والآن، تم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بجودة كاميرا الهاتف.

ووفقًا لمسرب البيانات الشهير (@ UniverseIce)، تستخدم سامسونغ مستشعر كاميرا 200MP عالي الجودة، وقد قامت الشركة بتحسين خوارزميات معالجة الصور بشكل كبير.

ويدعي المسرب أن S23 Ultra يمكنه التقاط صور ومقاطع فيديو أفضل بكثير من S22 Ultra في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يشار إلى أن Galaxy S23 Ultra يحقق أكبر تحسن في أداء الكاميرا في السنوات الخمس الماضية (منذ Galaxy S10).

وأصدرت الشركة الكورية 3 مستشعرات كاميرا 200MP خلال العام الماضي، لكن يقال إن Galaxy S23 Ultra يستخدم مستشعر 200MP مختلفًا تمامًا للكاميرا الأساسية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المستشعر أكبر أم أن هناك أشكالًا أخرى من التحسينات.

وإذا كان هذا التقرير دقيقًا، فيمكن لـ Galaxy S23 Ultra بسهولة هزيمة معظم الهواتف الذكية المتطورة المنافسة الأخرى بجودة الكاميرا.

ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت وتخزين 256GB/512GB/1TB وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما تتميز بكاميرا أساسية 200MP، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرتين تليفوتوغراف 10MP (3x و 10x تكبير)، وكاميرا سيلفي 40MP مع مثبت بصري OIS.