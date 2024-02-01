أول طريق يشحن السيارة الكهربائية أثناء سيرها لاسلكيًا
كشفت مدينة ديترويت بولاية ميشيغان عن إنشاء أول طريق كهربائي لاسلكي في الولايات المتحدة؛ ما يشير إلى ثورة محتملة في طريقة شحن السيارات الكهربائية.
ويمتد هذا المشروع التجريبي، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على مسافة ربع ميل (400 متر) عبر منطقة كوركتاون، ويسمح للسيارات الكهربائية المجهزة بالتكنولوجيا المناسبة بالشحن ديناميكيًّا أثناء القيادة على طول الطريق، ما يلغي الحاجة إلى الشحن التقليدي.
وتعمل هذه التقنية من خلال تركيب ملفات كهرومغناطيسية تحت سطح الطريق، متصلة بشبكة كهرباء المدينة، حيث تنشئ هذه الملفات مجالًا كهرومغناطيسيًّا؛ ما يتيح الشحن الاستقرائي المماثل للشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة.
وبهدف معالجة القلق السائد حول وجود نقاط شحن لمستخدمي المركبات الكهربائية، يمكن لمثل هذه الحلول المبتكرة أن تغير مشهد النقل الكهربائي.
وتقوم شركة Electreon، المبتكرة لتقنية الشحن اللاسلكي، بتجربة مبادرات مماثلة في مواقع مختارة عبر أوروبا وآسيا وأمريكا، إذ يتصور ستيفان تونجور، نائب رئيس تطوير الأعمال في الشركة، مستقبلًا تكون فيه الطرق بمثابة محطات شحن ديناميكية للمركبات، سواء كانت متحركة أو متوقفة.
ويتماشى مشروع ديترويت، الممول جزئيًّا بمنحة قدرها 1.9 مليون دولار من إدارة النقل في ميشيغان، مع الخطة الطموحة لحاكمة ميشيغان، جريتشين ويتمر، لجعل الولاية محايدة للكربون بحلول عام 2050. وتشمل الرؤية الأوسع إنشاء شبكة قوية لشحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، مع طرق شحن لاسلكية و100 ألف شاحن تدعم مليوني سيارة كهربائية.
ومع ذلك، فإن التكلفة العالية لتنفيذ هذه التكنولوجيا، والتي تبلغ نحو 2 مليون دولار لكل ميل، تثير تساؤلات حول قابلية التوسع؛ إذ يقول النقاد إن التحديات اللوجستية والمالية يمكن أن تعيق اعتمادها على نطاق واسع. ويرى أشلي نونيس، الباحث في الاقتصاد السلوكي بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، أن الشحن اللاسلكي غير عملي بسبب التكاليف المرتبطة به.
لكن شركة Electreon متفائلة بأن التكاليف ستنخفض مع نضوج التكنولوجيا، وتتوقع تخفيضًا إلى ما يقرب من 1.2 مليون دولار لكل ميل و1000 دولار لكل جهاز استقبال، ما يجعل التكنولوجيا أكثر جدوى.
ويتضمن النهج الإستراتيجي لشركة Electreon التركيز على ممرات النقل التي ترتادها الأساطيل التجارية، مثل: الحافلات، والشاحنات، بهدف توفير حلّ فعال من حيث التكلفة للصناعات ذات الجداول الزمنية المتوقعة.
كما يعتقد الخبراء أن طرق الشحن اللاسلكي يمكن أن تكون حلًّا قابلًا للتطبيق لقطاع النقل بالشاحنات المتوسطة والثقيلة؛ ما يسهم بشكل كبير بتقليل انبعاثات الكربون على الطرق المزدحمة، مؤكدين أن قدرة هذه التكنولوجيا على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 200 ألف طن على طريق كهربائي بطول 155-186 ميلاً (250-300 كيلومتر) هي حجة مقنعة لصالحها.
أما خارج الولايات المتحدة، فإنَّ دولًا أوروبية، مثل: فرنسا وألمانيا والسويد، تستكشف أيضًا الطرق المكهربة، مع خطط لتغطية آلاف الأميال باستخدام تقنيات الشحن المختلفة. تمتد مشاركة Electreon إلى أوروبا، من خلال مشاريع تشمل كهربة جزء من الطريق السريع الألماني.
وتشتد المنافسة في قطاع سيارات الركاب، حيث تستطلع شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا، وبي إم دبليو، وفورد، وتسلا خيارات الشحن اللاسلكي. كما إن التزام إدارة بايدن بإنشاء 500,000 شاحن متاح للجمهور بحلول عام 2030، كجزء من البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (نيفي)، يؤكد كذلك الأهمية المتزايدة لموثوقية الشحن بتسهيل الانتقال إلى المركبات الخالية من الانبعاثات.
ونظرًا لأن مشهد النقل يشهد تحولًا، فإن التنفيذ الناجح لطرق الشحن اللاسلكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًّا بتقليل القلق بشأن الشحن وتسريع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع. يعكس التركيز على النشر الإستراتيجي والتقنيات المتطورة جهدًا جماعيًّا للدخول إلى مستقبل مستدام للتنقل الحضري.