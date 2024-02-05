بعد عقدين من إطلاقه.. هكذا غيّر فيسبوك العالم

كانت شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل موقع MySpace، موجودة قبل فيسبوك، ولكن الموقع الذي أسسه مارك زوكربيرج انطلق على الفور؛ ما يثبت مدى السرعة التي يمكن أن يترسخ بها موقع من هذا النوع على الإنترنت.

وفي أقل من عام بلغ عدد مستخدميه مليون مستخدم، أما في غضون أربع سنوات فتجاوز موقع MySpace وأصبح مدعومًا بالابتكارات مثل القدرة على وضع علامة على الأشخاص في الصور.

وكان التقاط صورة رقمية ونشرها على فيسبوك، أمرًا أساسيًا في حياة المراهقين. وبحلول عام 2012، تجاوز فيسبوك مليار مستخدم شهريًا.

واستمرت المنصة في النمو سوى خلال مرحلة قصيرة من نهاية عام 2021، حين انخفض لأول مرة عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

ومن خلال التوسع في البلدان النامية التي لا تتوفر فيها خدمات الاتصال وتقديمها الإنترنت المجاني، حافظت الشركة على عدد مستخدمي فيسبوك وزادته.

وفي نهاية عام 2023، أفاد فيسبوك بأن لديه 2.11 مليار مستخدم يوميًا.

ورغم أن فيسبوك أصبح أقل شعبية مما كان عليه من قبل بين الشباب، تظل الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم، وقد بشرت بعصر جديد من النشاط الاجتماعي عبر الإنترنت.

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