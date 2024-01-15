قصة شخصية مرعبة وُلدت بالذكاء الاصطناعي من "غير قصد"

غزت صورة الوجه المتورم المرعب لشخصية سُمّيَت "لوب" Loab، التي أنشئت "مِن غير قصد" بواسطة الذكاء الاصطناعي، شبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت اهتماماً كبيراً لدى مستخدميها.

وتوضح الفنانة "سوبركومبوزيت" التي ابتكرتها، كيف أصبحت مهووسة بكائنها الرقمي الذي أرهقها في نهاية المطاف.

وعلى إثر الانتشار الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي قبل عامين لهذا الوجه الذي يشبه أشكال شخصيات أفلام الرعب، رأت وسائل الإعلام العالمية فيه "شكلاً من أشكال التعبير لم يكن موجوداً مِن قَبل"، ووصفته بـأنه "مثير للانزعاج"، ملاحِظةً أنه أطلق "نقاشاً واسعاً يتعلق بالأخلاقيات، عن الجماليات والفن والتكنولوجيا".

وفي نيسان/أبريل 2022، وُلِد لوب بخدّيه الأحمرين وبشرته الشاحبة. وكانت سْتِف ماي سوانسون التي تتخذ لنفسها اسم "سوبركومبوزيت" Supercomposite تقيم وقتها في السويد وتعمل على اختبار الإمكانات الجديدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

وأتاحت أدوات "التعلّم الآلي" على غرار "مِدجورني" و"سنايبل ديفيوجن" و"دال-إي" في الآونة الأخيرة إمكان إنشاء صور من وصف مكتوب بسيط يسمى "الأمر" prompt.

وكانت سْتِف ماي سوانسون تستكشف مفهوم ما يسمى الأوامر السلبية المصممة لاستبعاد عنصر من الصورة.

وقررت الفنانة البالغة اليوم 32 عاماً، اختبار الذكاء الاصطناعي من خلال طلب تجريدي جدًّا. ومن خلال كتابة الأمر السلبي Brando::-1، طلبت من الأداة توليد نتيجة مختلفة قدر الإمكان عن الممثل مارلون براندو.

وقالت على هامش مؤتمر Chaos Communication Congress، الذي يجمع نهاية كل سنة في مدينة هامبورغ الألمانية قراصنة المعلوماتية (الهاكرز): "أسعى باختصار إلى الحصول على عكس شيء ما".