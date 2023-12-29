LG تطلق أحدث حواسبها بمواصفات عالية

بتقنيات مميزة، وبأحدث معالجات Intel. أعلنت LG عن جيلها الجديد من الحواسب المحمولة.

وتتميز حواسب LG Gram Pro 2024 الجديدة بقدرات على معالجة البيانات بفضل معالجات Intel Core Ultra 7، كما جهّزت بميزات متطورة منها ما تتيح لها مشاركة الملفات مع 10 هواتف في وقت واحد، ويمكن أن تعمل هذه الهواتف بأنظمة أندرويد وiOS.

و الجهاز الأساسي من هذه الحواسب يتميز بشاشة بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتز، كما زودت بمعالج رسوميات RTX 3050، وذواكر وصول عشوائي GDDR6، سعاتها تبدأ من 4 غيغابايت.

و لهذا الحاسب مروحتي تبريد تمنعان ارتفاع درجة حرارة معالجاته في أثناء الاستخدام المكثّف، أما هيكله فأتى بوزن 1.9 كلغ تقريبا، وسماكته 12.4 ملم.

أما حاسب LG Gram Pro 360 الجديد فحصل على شاشة لمس قابلة للحركة بزاوية 360 درجة، ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير، ويمكن الكتابة والرسم على هذه الشاشة باستخدام قلم ذكي، وفق ixbit.