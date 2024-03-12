تعرف على أفضل تطبيقات رمضان لهواتف أندرويد وأبل

رمضان شهر خاص للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وخلال هذا الشهر، يسعى العديد من المسلمين إلى جعله هادفًا ومثمرًا من خلال التركيز على التطوير الشخصي، وتنمية العادات الجيدة.

لذلك يريد الكثير من الأشخاص أن يكونوا منتظمين في صلاتهم، وتلاوة القرآن، والذكر والاستغفار.

وفي العصر الرقمي الحالي، هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكنها المساعدة في هذا الجهد.

وإليكم بعض أفضل التطبيقات لشهر رمضان للمساعدة في جعل الشهر الفضيل أكثر فائدة وإنتاجية.

Prayer Times

يعد تطبيق مواقيت الصلاة Prayer Times أحد أفضل التطبيقات الخاصة بشهر رمضان المتوفرة على متجر غوغل بلاي.

يساعد هذا التطبيق في جدولة يومك بشكل صحيح مع أوقات الصلاة، فهو يوفر التوقيت المناسب للصلاة حسب موقع GPS الخاص بك.

ويساعدك هذا على معرفة وقت الصلاة الدقيق في موقعك الحالي. ويعرض الوقت حسب المنطقة الزمنية التي توجد فيها.

من خلال هذا التطبيق، يمكنك أيضًا ضبط المنبه المخصص للسحور والإفطار. كما يمكنك اختيار نغمة المنبه من أدعية مختلفة.