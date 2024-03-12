تعرف على أفضل تطبيقات رمضان لهواتف أندرويد وأبل
رمضان شهر خاص للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وخلال هذا الشهر، يسعى العديد من المسلمين إلى جعله هادفًا ومثمرًا من خلال التركيز على التطوير الشخصي، وتنمية العادات الجيدة.
لذلك يريد الكثير من الأشخاص أن يكونوا منتظمين في صلاتهم، وتلاوة القرآن، والذكر والاستغفار.
وفي العصر الرقمي الحالي، هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكنها المساعدة في هذا الجهد.
وإليكم بعض أفضل التطبيقات لشهر رمضان للمساعدة في جعل الشهر الفضيل أكثر فائدة وإنتاجية.
Prayer Times
يعد تطبيق مواقيت الصلاة Prayer Times أحد أفضل التطبيقات الخاصة بشهر رمضان المتوفرة على متجر غوغل بلاي.
يساعد هذا التطبيق في جدولة يومك بشكل صحيح مع أوقات الصلاة، فهو يوفر التوقيت المناسب للصلاة حسب موقع GPS الخاص بك.
ويساعدك هذا على معرفة وقت الصلاة الدقيق في موقعك الحالي. ويعرض الوقت حسب المنطقة الزمنية التي توجد فيها.
من خلال هذا التطبيق، يمكنك أيضًا ضبط المنبه المخصص للسحور والإفطار. كما يمكنك اختيار نغمة المنبه من أدعية مختلفة.
Quran for Android
يمكن لمستخدم تطبيق Quran for Android تلاوة الآيات أو الاستماع إليها من خلاله.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا التطبيق محملاً مسبقًا بالأذان. وهذا التطبيق متاح فقط لأجهزة أندرويد من خلال متجرغوغل بلاي.
ISLAMUNA
ISLAMUNA هو أحد التطبيقات التي تقدم جميع المعلومات اللازمة لشهر رمضان. وهو متوافق مع كل إصدارات أندرويد حتى الآن.
يحتوي هذا التطبيق على جميع الأوقات والجداول الخاصة بالأدعية والأحاديث. كما يأتي مع العديد من الأدعية للحياة اليومية. ويمكن تنزيل هذه الأدعية ومشاركتها مع الآخرين عبر تطبيقات مختلفة.
Zabihah
يساعدك تطبيق Zabihah على متابعة نظامك الغذائي وخططك الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
ويمكن العثور على هذا التطبيق على متجري غوغل وأبل. ويضم مجموعة من المطاعم حول موقعك مع مراجعات العملاء الحقيقية التي تم التحقق منها.
QamarDeen
يعد QamarDeen أحد التطبيقات الأكثر ثقة في شهر رمضان في ما يتعلق بالتبرع أو الصدقة في الشهر الفضيل.
وإلى جانب هذه الميزة، فإنه يحتوي على بعض الميزات المفيدة المتعلقة بالصيام والصلاة.
Cookpad
يحقق تطبيق Cookpad هدفه المتمثل في كونه أحد التطبيقات الخاصة بشهر رمضان، لتقديم وصفات لأطباق شهية منزلية الصنع وطعام يرضي أذواق الجميع.
ويتيح لك التطبيق أيضًا مشاركة وصفتك في المجتمع وتجربة الوصفات التي تم العثور عليها حديثًا للآخرين.
Muslim Habit Tracker
Muslim Habit Tracker هو أحد التطبيقات المدمجة لشهر رمضان ويحتوي على ميزات غنية لمساعدتك على إنجاز المهام اليومية؛ لأنه يأتي مع جداول وخطط محملة مسبقًا ويوفر خيارات لتخصيصها.
ويمكن للمستخدم بسهولة إعداد جدوله الزمني أو خططه في بضع خطوات سهلة كما يعمل على واجهة مستخدم واضحة. وبالتالي، فهو سهل الاستخدام لأي شخص.
كما يحتوي التطبيق على معلومات مفصلة حول الحفاظ على نظام غذائي صحي.
Islam Pro
يعد Islam Pro أحد التطبيقات المخصصة لشهر رمضان بهدف التعرف على كل ما يتعلق بالشهر الفضيل والقرآن الكريم، وحتى أساسيات الإسلام.
وتطبيق مسلم برو متاح لنظامي التشغيل أندرويد وIOS في متاجر التطبيقات الخاصة بهما.