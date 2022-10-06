ابتكار جهاز يحوّل "نسمة الهواء" إلى كهرباء

ولفت البروفيسور يانغ إلى أن الجهاز يمكن أن يكون بديلاً محتملاً عن بطاريات أيونات الليثيوم الصغيرة، حيث إنه مكتفٍ ذاتيًا ولا يستخدم معادن ثقيلة ملوثة للبيئة، فكل ما يحتاجه هو إجراء عمليات صيانة من فترة لأخرى.