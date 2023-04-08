تحذير من كاميرات سيارات تسلا.. تسجل "لقطات حساسة"

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، بنسختها الإنجليزية، أن الكاميرات التي تزود بها شركة تسلا سياراتها تخترق خصوصية راكبي السيارات وتلتقط صورا ومقاطع "حساسة وحميمية" لهم.

ومما جاء على موقع الشركة: "تؤكد تسلا لملايين مالكي السيارات الكهربائية أن خصوصيتهم مهمة للغاية بالنسبة لنا وستظل كذلك".

وفيما يتعلق بالكاميرات تقول الشركة إن كاميرات سياراتها "مصممة من الألف إلى الياء لحماية خصوصيتك".

وذكر التقرير أن 9 موظفين كشفوا أنه "بين عامي 2019 و 2022" شاركت مجموعات من موظفي تسلا بشكل خاص عبر نظام مراسلة داخلي مقاطع فيديو وصورًا (شديدة الانتهاك) تم تسجيلها بواسطة كاميرات سيارات العملاء.

والتقطت كاميرات سيارات تسلا أصحاب السيارات في أوضاع محرجة ومخلة أحياناً، ومرعبة أحياناً أخرى، بحسب الموظفين، حيث التقطت الكاميرات تفاصيل حوادث مروعة على الطرقات.

وأظهر مقطع فيديو في عام 2021 سيارة تسلا تسير بسرعة عالية في منطقة سكنية تصطدم بطفل يركب دراجة، حيث طار الطفل في اتجاه والدراجة في اتجاه آخر، وانتشر المقطع بين موظفي الشركة "كالنار في الهشيم".

وتنص "تسلا" في "إشعار خصوصية العميل" على الإنترنت على أن "تسجيلات الكاميرا تظل مجهولة المصدر وليست مرتبطة بك أو بمركبتك".