أوقف تشغيل هذه الإعدادات الافتراضية على أجهزتك فورًا

هناك بعض عناصر التحكم الموجودة داخل منتجات أبل وغوغل وميتا وويندوز، تجعلنا نشارك بيانات أكثر مما نحتاج إليه، تدمجها شركات التكنولوجيا في الأجهزة والتطبيقات ومواقع الويب التي نستخدمها.

إعدادات تقنية افتراضية

عادةً ما تجعلنا هذه الإعدادات الافتراضية القياسية نشارك البيانات حول أنشطتنا وموقعنا، لكن لحسن الحظ يمكننا إلغاء الاشتراك في عملية جمع البيانات هذه، رغم أن الشركات تجعل من الصعب ملاحظة القوائم والأزرار التي تسمح بذلك، آملة ألا نقوم بتعديلها على الفور.

وتريد الشركات بشكل عام أن نترك بعض الإعدادات الافتراضية قيد التشغيل، بزعم تدريب برمجياتها واكتشاف الأخطاء، ما يجعل استخدام منتجاتها أسهل بالنسبة لنا.

إلا أن مشاركة البيانات غير الضرورية ليست دائمًا في مصلحتنا، لذلك، مع كل منتج تقني نستخدمه، من المهم تخصيص بعض الوقت للاطلاع على القوائم والأزرار والمفاتيح العديدة لتقليص البيانات التي نشاركها.

وفيما يلي دليل مبسط للعديد من الإعدادات الافتراضية التي يجب تغييرها دائمًا: