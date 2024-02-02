أوقف تشغيل هذه الإعدادات الافتراضية على أجهزتك فورًا
هناك بعض عناصر التحكم الموجودة داخل منتجات أبل وغوغل وميتا وويندوز، تجعلنا نشارك بيانات أكثر مما نحتاج إليه، تدمجها شركات التكنولوجيا في الأجهزة والتطبيقات ومواقع الويب التي نستخدمها.
إعدادات تقنية افتراضية
عادةً ما تجعلنا هذه الإعدادات الافتراضية القياسية نشارك البيانات حول أنشطتنا وموقعنا، لكن لحسن الحظ يمكننا إلغاء الاشتراك في عملية جمع البيانات هذه، رغم أن الشركات تجعل من الصعب ملاحظة القوائم والأزرار التي تسمح بذلك، آملة ألا نقوم بتعديلها على الفور.
وتريد الشركات بشكل عام أن نترك بعض الإعدادات الافتراضية قيد التشغيل، بزعم تدريب برمجياتها واكتشاف الأخطاء، ما يجعل استخدام منتجاتها أسهل بالنسبة لنا.
إلا أن مشاركة البيانات غير الضرورية ليست دائمًا في مصلحتنا، لذلك، مع كل منتج تقني نستخدمه، من المهم تخصيص بعض الوقت للاطلاع على القوائم والأزرار والمفاتيح العديدة لتقليص البيانات التي نشاركها.
وفيما يلي دليل مبسط للعديد من الإعدادات الافتراضية التي يجب تغييرها دائمًا:
هواتف أبل
باستخدام أجهزة آيفون، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق الإعدادات، والدخول إلى قائمة الخصوصية، لتغيير كيفية مشاركة البيانات حول استخدام التطبيقات والموقع.
وتطلب شركة أبل من الأشخاص تقنيًا الاشتراك في بعض هذه الإعدادات عندما يقومون بتنشيط جهاز آيفون جديد، ولكن يمكن بسهولة تفويت هذه الخطوات.
وفي جميع الأحوال، إذا كان لديك جهاز آيفون، أدخل إلى الإعدادات وحدد التتبع، ثم قم بإيقاف تشغيل السماح للتطبيقات بطلب التتبع، وهذا يخبر جميع التطبيقات بعدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة لأغراض التسويق.
كذلك ابحث عن "Apple Advertising"، وقم بإيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة، حتى لا تتمكن أبل من استخدام معلومات عنك لعرض الإعلانات المستهدفة على "App Store" و"Apple News" والأسهم.
ومن المهم أيضًا من خلال خيارات التحليلات والتحسينات إيقاف تشغيل "Share iPhone Analytics" لمنع الهاتف من إرسال بيانات الجهاز إلى أبل لتحسين منتجاتها.
وفي السياق عينه، حدد خدمات الموقع، وانقر فوق خدمات النظام، وقم بإيقاف تشغيل "iPhone Analytics" و"Route & Traffic" لمنع الجهاز من مشاركة البيانات الجغرافية مع أبل لتحسين الخرائط.
منتجات غوغل
ترتبط منتجات غوغل، بما في ذلك هواتف أندرويد وخدمات الويب، مثل محرك البحث ويوتيوب وخرائط غوغل، بحسابات غوغل، وتوجد لوحة التحكم لتعديل إدارة البيانات على موقع الويب "myactivity.google.com".
وبالنسبة لجميع الفئات، قم بتعيين الحذف التلقائي لمحو النشاط الأقدم من ثلاثة أشهر، وبهذه الطريقة، بدلًا من إنشاء سجل دائم لكل عملية بحث، يقوم غوغل بإزالة الإدخالات التي مضى عليها أكثر من 90 يومًا.
وعلى المدى القريب، لا يزال بإمكان غوغل تقديم توصيات مفيدة بناءً على عمليات البحث الأخيرة.
ومن النصائح الأخرى لمستخدمي هواتف أندرويد، توفر الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل للأشخاص القدرة على مشاركة موقع تقريبي بدلًا من موقعهم الدقيق، فبالنسبة للعديد من التطبيقات، مثل برامج الطقس، يجب أن تكون مشاركة البيانات التقريبية هي الحل الأمثل، ويجب مشاركة البيانات الجغرافية الدقيقة فقط مع البرامج التي تحتاج إليها للعمل بشكل صحيح، مثل تطبيقات الخرائط.
منصة فيسبوك
يمكن الوصول إلى أهم إعدادات "ميتا" من خلال أداة فحص الخصوصية داخل قائمة الإعدادات، وهذه بعض التعديلات المهمة لمنع التطفل من قبل أصحاب العمل والمسوقين:
بالنسبة إلى "من يمكنه رؤية ما تشاركه"، وللأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى قائمة أصدقائك والصفحات التي تتابعها، حدد "أنا فقط"، أما لمن يمكنهم رؤية تاريخ ميلادك، فحدد "الأصدقاء".
وبالنسبة إلى "كيف يمكن للأشخاص العثور عليك على فيسبوك" وللأشخاص الذين يمكنهم البحث عنك عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف اختر "أنا فقط".
وعن "تفضيلات إعلاناتك على فيسبوك"، قم بإيقاف نوع العمل والمسمى الوظيفي.
بهذه الطريقة، لا يمكن للمسوقين تقديم إعلانات مستهدفة بناءً على هذه المعلومات.
مايكروسوفت ويندوز
تأتي أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز مزودة بمجموعة من إعدادات مشاركة البيانات، التي يتم تشغيلها افتراضيًا لمساعدة مايكروسوفت والمعلنين ومواقع الويب في معرفة المزيد عنا.
ويمكن العثور على مفاتيح تبديل هذه الإعدادات عن طريق فتح قائمة الإعدادات، والنقر على الخصوصية والأمان.