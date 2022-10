"سبيس إكس" تستعد لإطلاق أكبر صاروخ في العالم‎‎

تستعد شركة سبيس إكس لإطلاق صاروخها "فالكون هيفي" Falcon Heavy، وهو الصاروخ الأضخم في العالم، بحلول 31 تشرين الأول أكتوبر الجاري، وذلك من خلال منصة الإطلاق بمركز "كينيدي سبيس" في فلوريدا.

تستهدف رحلة "فالكون هيفي"، والتي تعد الرابعة من نوعها، إلى إطلاق قمرين صناعيين تابعين لقوات الفضاء الأمريكية Space Force.

يتكون صاروخ "فالكون هيفي" من صاروخ "فالكون 9" كمرحلة رئيسية أولى، إلى جانب صاروخين إطلاق من نفس النوع، مثبتين على جانبي الصاروخ الرئيسي، ويكون الاعتماد عليهما خلال الإطلاق.

وزودت "سبيس إكس" صاروخها العملاق بـ27 محركا من نوع محرك "ميرلين"، بمعدل 9 محركات لكل صاروخ من الصواريخ الثلاثة، بحيث ينتج عند تشغيلهم جميعا طاقة دفع هائلة، تساوي ما تنتجه 18 طائرة من نوع "بوينغ 747".

وتعتمد صواريخ الشركة الثلاثة المكونة للضخم "فالكون هيفي"، على نظام شبكي يحمل اسم Hypersonic Grid Fins، والذي يساعد الصواريخ الثلاثة خلال رحلة عودتها إلى الأرض.

وتأتي الرحلة الجديدة لتكون الأولى منذ آخر رحلة لصاروخ الشركة "فالكون هيفي" في حزيران يونيو 2019، حيث كانت الرحلة لصالح عدد من المستفيدين، وعلى رأسهم وزارة الدفاع الأمريكية.

واعتادت "سبيس إكس" إعادة صواريخ الإطلاق "فالكون 9" من جديد إلى الأرض بعد إتمام مهمتها بإطلاق المركبة أو الصاروخ الرئيسي إلى وجهتها خارج الأرض، وهي إحدى المميزات الرئيسية التنافسية للشركة، والتي تقلل من تكلفة كل رحلة على عاتق "سبيس إكس".

ويرفع ذلك من ربحية الشركة، وكذلك يجعلها قادرة على توسيع استثماراتها في قطاع تطوير صواريخها وخدماتها، مثل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، وكذلك تطوير خدماتها لاستكشاف الفضاء.

وخلال رحلة الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يقوم صاروخا الإطلاق بإجراء هبوط في منطقتي Zone 1 وZone 2 في محطة "كايب كانافيرال" التابعة لقطاع Space Force الأمريكي.

أما المركبة الرئيسية فلن يتم التركيز بقيامها بهبوط ناجح، وإنما ستقوم بالهبوط في المحيط، وذلك بدلا من الهبوط على منصة الشركة الطافية للهبوط "Of Course I Still Love You".