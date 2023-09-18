ما الفرق بين هاتفي آيفون 14 و 15؟

كشفت شركة "أبل"، أخيرًا، عن سلسلة هواتف "آيفون 15"، التي تضم 4 هواتف جديدة من بينها، هاتفين "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، المصممان من التيتانيوم، وفقًا لموقع "aitnews".

وتجمع هواتف "أبل" الجديدة، بين الصلابة العالية وخفة الوزن، كما أصبحت حافات الهواتف أنحف، والزوايا أكثر انسيابية، إلى جانب وجود زر إجراءات جديد قابلًا للتخصيص، واستبدلت "أبل" منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C).

التصميم

يأتي "آيفون 15 برو" بإطار مصنوع من التيتانيوم الفائق الجودة، الذي يوفر الصلابة العالية مع تقليل الوزن، إذ يزن الهاتف 187 غرامًا فقط، مقارنة مع 206 غرامات لإصدار العام الماضي.

ويتميز بزوايا انسيابية، وحافات هي الأنحف في "آيفون"، إضافة إلى تغيير زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت التقليدي إلى زر إجراءات قابل للتخصيص، وهو ما يُوفر خيارات إضافية، مثل: الوصول إلى الكاميرا أو المصباح اليدوي بسرعة، أو تفعيل المذكرات الصوتية، وأوضاع التركيز، والترجمة.