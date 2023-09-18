ما الفرق بين هاتفي آيفون 14 و 15؟
كشفت شركة "أبل"، أخيرًا، عن سلسلة هواتف "آيفون 15"، التي تضم 4 هواتف جديدة من بينها، هاتفين "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، المصممان من التيتانيوم، وفقًا لموقع "aitnews".
وتجمع هواتف "أبل" الجديدة، بين الصلابة العالية وخفة الوزن، كما أصبحت حافات الهواتف أنحف، والزوايا أكثر انسيابية، إلى جانب وجود زر إجراءات جديد قابلًا للتخصيص، واستبدلت "أبل" منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C).
التصميم
يأتي "آيفون 15 برو" بإطار مصنوع من التيتانيوم الفائق الجودة، الذي يوفر الصلابة العالية مع تقليل الوزن، إذ يزن الهاتف 187 غرامًا فقط، مقارنة مع 206 غرامات لإصدار العام الماضي.
ويتميز بزوايا انسيابية، وحافات هي الأنحف في "آيفون"، إضافة إلى تغيير زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت التقليدي إلى زر إجراءات قابل للتخصيص، وهو ما يُوفر خيارات إضافية، مثل: الوصول إلى الكاميرا أو المصباح اليدوي بسرعة، أو تفعيل المذكرات الصوتية، وأوضاع التركيز، والترجمة.
واستبدلت "أبل" منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، ويدعم هاتف "آيفون 15 برو" منفذ "USB 3"، الذي يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية مقارنة مع 480 ميجابت في الثانية في منفذ "Lightning"، مما يعني أن نقل البيانات أصبح أسرع 20 مرة من ذي قبل.
ويُعتبر الهاتف الجديد مقاومًا للماء والغبار بحسب معيار "IP68"، ويتوفر بأربعة ألوان هي: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.
ويأتي "آيفون 15 برو ماكس" بتصميم بسيط وأنيق يجمع بين الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أيضا، وواجهة خلفية وأمامية من الزجاج، مع طبقة حماية من (Ceramic Shield) تغطي الشاشة، وهو مقاوم للماء والغبار، ويتوفر بأربعة ألوان؛ هي: الأسود الفلكي (Space Black)، والذهبي، والفضي، والأرجواني العميق (Deep Purple).
الشاشة
يتشارك "آيفون 15 برو" مع "آيفون 14 برو" ببعض المزايا، حيثُ يضم الهاتفان الشاشة نفسها، التي هي من نوع (Super Retina XDR OLED) ومقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، وكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز.
وتدعم الشاشة في كلا الهاتفين تقنيات (HDR10)، و(Dolby Vision)، ومزية التشغيل الدائم (Always On)، وتقنية ProMotion لتجربة مشاهدة قوية.
الآداء
يعمل "آيفون 15 برو" بمعالج (A17 Pro) السداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز، حيثُ تمكن تلك التقنية الهاتف من التفوق في الأداء على الهواتف المنافسة جميعها، إذ يقدم مستوى جديدًا من تجارب الألعاب والأداء الاحترافي.
ويتضمن معالج (A17 Pro) إعداد وحدة المعالجة المركزية السداسية النوى مثل معالج "A16"، ولكنها في المعالج الجديد أسرع بنسبة 10% بفضل البنية الدقيقة وتحسينات التصميم، إذ أن المحرك العصبي أصبح أسرع بما يصل إلى 2x، مع تشغيل مزايا مثل: التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في نظام iOS 17.
وأصبحت وحدة معالجة الرسومات الجديدة السداسية النوى أسرع بنسبة 20% من إصدار A16 وتتضمن أيضًا تقنية تتبع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة – وهي أسرع 4 مرات من تتبع الأشعة المعتمد على البرامج، وهي تحسينات تمكن الهاتف من تقديم رسومات جرافيك أكثر سلاسة، إضافة إلى تجارب غامرة أكثر لتطبيقات الواقع المعزز والألعاب، وستكون تلك التحسينات متوافقة مع نظارة "أبل" الذكية للواقع المختلط (Vision Pro).
في حين يعمل "آيفون 14 برو" بمعالج (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز.
الكاميرا
تتشابه مواصفات الكاميرا الخلفية لكل من "آيفون 15 برو" و"آيفون 14 برو"، اللذان يضمان كاميرا ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.78، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة عدسة مقربة (telephoto) بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.
وبخصوص الكاميرا الأمامية، يضم الهاتفان كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.، إلا أن الميزات الجديدة التي تدعمها كاميرا هاتف (iPhone 15 Pro) تعتمد على معالج (A17 Pro) وقوة التصوير الحسابي التي يقدمها، وتتيح الكاميرا الرئيسية في "آيفون 15 برو"، التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة – 24 مم، و28 مم، و35 مم – واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد.
وتتميز الكاميرا بتحسن كبير في صور البورتريه، إذ تقدم تفاصيل أدق، وألوان أزهى، وأداء أفضل في الإضاءة الخافتة، وأصبح نمط الليل أفضل وفيه تفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية، بفضل محرك Photonic Engine، ويشمل ذلك صور نمط الليل باستخدام الماسح الضوئي بتكنولوجيا لايدار.
السعر
يتشابه "آيفون 15 برو" مع "آيفون 14 برو"، في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بـ4 خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 غيغابايت، أو واحد تيرابايت، في حين يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر "آيفون 15 برو" من 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر "آيفون 14 برو" من 899 دولارًا.