رصد "قاتل الكوكب" الكامن في النظام الشمسي الداخلي

ونظرًا لأنها تختبئ في النظام الشمسي الداخلي، وهي المنطقة الواقعة داخل مداري الأرض والزهرة، كان على الباحثين أن يتعاملوا مع وهج الشمس للعثور عليها.

ومن خلال الاستفادة من ظروف المراقبة القصيرة أثناء الشفق، تمكن علماء الفلك من العثور على "الثلاثي المراوغ".

وقال سكوت س. شيبارد، عالم الفلك في مختبر الأرض والكواكب التابع لمعهد كارنيجي للعلوم: "إن مسح الشفق الذي أجريناه يجوب المنطقة داخل مدارات الأرض والزهرة بحثًا عن الكويكبات".

وأضاف: "لقد وجدنا حتى الآن كويكبين كبيرين بالقرب من الأرض يبلغ عرضهما حوالي 1 كيلومتر، وهو الحجم الذي نسميه قتلة الكوكب".

ومن المحتمل ألا يتبقى سوى عدد قليل من NEAs بأحجام مماثلة للعثور عليها، ومن المحتمل أن يكون لهذه الكويكبات الكبيرة غير المكتشفة مدارات تبقيها داخل مدارات الأرض والزهرة معظم الوقت.

وتابع: "تم اكتشاف حوالي 25 كويكبًا فقط ذات مدارات بالكامل داخل مدار الأرض حتى الآن بسبب صعوبة المراقبة بالقرب من وهج الشمس".

ويعتبر 2022 AP7 هو أكبر جسم "يحتمل أن يكون خطرًا" تم اكتشافه في الأعوام الثمانية الماضية، وله مدار قد يضعه يومًا ما في مدار الأرض، رغم أن مدار الكويكب بيضاوي الشكل، مما يعني أنه ليس دائريًا تمامًا، لذلك تتغير المسافة بينه وبين الأرض.

وبسبب هذا المدار الإهليلجي، يستغرق عام 2022 AP7 خمس سنوات للدوران حول الشمس، وفي مارس من هذا العام، كان الكويكب على بعد 130 مليون ميل من الأرض، ولن يقترب مرة أخرى حتى مارس 2027.

وقال شيبارد: "في المستقبل المنظور، سيعبر AP7 2022 المسار المداري للأرض عندما تكون الأرض على الجانب الآخر من الشمس إلى الكويكب - مما يعني أن الاصطدام بالأرض لن يحدث في أي وقت قريب، وبمرور الوقت سيبدأ الكويكب في عبور مدار الأرض بالقرب من مكان الأرض".

"لكن هذا سيكون قرونًا في المستقبل ولا نعرف أن مدار عام 2022 AP7 دقيقًا بما يكفي لقول الكثير عن مخاطره بعد قرون من الآن، لكن في الوقت الحالي، سيبقى الكويكب بعيدًا عن الأرض"، بحسب الباحث.

ومن الصعب العثور على كويكبات في النظام الشمسي الداخلي، لأن الخبراء لديهم نافذتين قصيرتين مدتهما 10 دقائق فقط كل ليلة لمسح هذه المنطقة، ويجب أن يتعاملوا مع سماء خلفية مشرقة ناتجة عن وهج الشمس.

علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الملاحظات قريبة جدًا من الأفق، مما يعني أنه يتعين على علماء الفلك المراقبة من خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي للأرض والتي يمكن أن تشوه الملاحظات.

وكان اكتشاف الكويكبات الجديدة ممكنًا بفضل إمكانيات كاميرا الطاقة المظلمة (DECam)، التي يمكنها التقاط مساحات كبيرة من السماء والأجسام الباهتة بداخلها.