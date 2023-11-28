الكشف عن الكلمة الأكثر استخدامًا هذا العام

في عالم يجتاحه التلاعب بالصور والتضليل الإعلامي، كانت كلمة "أصلي" authentic أكثر الكلمات بحثاً هذا العام في الولايات المتحدة في قاموس "ميريام وبستر"، وفق ما أعلنت الدار الناشرة لهذا القاموس الشهير على موقعها.

وقالت "ميريام وبستر" في بيان إن هذه الكلمة، التي تعكس مخاوف الأميركيين بشأن النقاشات حول الذكاء الاصطناعي أو الهوية أو الشبكات الاجتماعية، استحوذت على العدد الأكبر من عمليات البحث على خدماتها الإلكترونية.

وبحسب دار النشر المعروفة بكتبها المرجعية، خصوصاً القواميس، فإن شخصيات بارزة إعلامياً، بينها المغنية الشهيرة تايلور سويفت، شددت هذا العام على أهمية الأصالة في الحياة الاجتماعية.

كذلك، دعا الملياردير الشهير إيلون ماسك القادة وصناع القرار إلى التعبير عن أنفسهم على شبكات التواصل الاجتماعي "بشكل أصيل".

وقد تفوقت كلمة "أصلي" بشكل ملحوظ في عدد عمليات البحث عبر الإنترنت على كلمة deepfake "التزييف العميق"، التي تشير إلى التلاعب المتطور والمضلل بمحتوى الصوت أو الفيديو.

ومن بين الكلمات التي احتلت مواقع متقدمة في قائمة هذا العام أيضاً، كلمة coronation "تتويج"، والتي استحوذت على عدد كبير من عمليات البحث في أيار/مايو عندما توج تشارلز الثالث ملكًا على المملكة المتحدة.