إنشاء أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي (صور)

وقال الحاضرون إن نموذج الطفلة "تونغ تونغ" يعد خطوة مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنها تتمتع بالعاطفة، الخاصية التي لم يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي من قبل.

وجاء في مقطع الفيديو الترويجي للطفلة في المعرض "تمتلك تونغ تونغ عقلًا، وتسعى جاهدة لفهم الفطرة السليمة التي يدرسها البشر.. إنها تميز الصواب من الخطأ، وتعبر عن رأيها في المواقف المختلفة؛ ما يجعل لديها القدرة على تشكيل المستقبل".

وتمكن زوار المعرض من التفاعل مع الطفلة الصغيرة ومراقبة سلوكها بناءً على برامجها.