إنشاء أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي (صور)
أنشأت مجموعة من العلماء الصينيين أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم؛ والتي تظهر سلوكا وقدرات مماثلة لتلك التي يتمتع بها طفل بشري يبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات.
وكُشف النقاب عن الطفلة "تونغ تونغ" خلال "المعرض العام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" في بكين أخيرا، ووفقا لمبتكريها، فإنها قادرة على تحسين مهاراتها ومعرفتها من خلال التفاعل مع البشر والاستكشاف.
وقال الحاضرون إن نموذج الطفلة "تونغ تونغ" يعد خطوة مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنها تتمتع بالعاطفة، الخاصية التي لم يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي من قبل.
وجاء في مقطع الفيديو الترويجي للطفلة في المعرض "تمتلك تونغ تونغ عقلًا، وتسعى جاهدة لفهم الفطرة السليمة التي يدرسها البشر.. إنها تميز الصواب من الخطأ، وتعبر عن رأيها في المواقف المختلفة؛ ما يجعل لديها القدرة على تشكيل المستقبل".
وتمكن زوار المعرض من التفاعل مع الطفلة الصغيرة ومراقبة سلوكها بناءً على برامجها.
كيف تعمل "تونغ تونغ"؟
وعن ما يميز "تونغ تونغ" عن إبداعات الذكاء الاصطناعي الأخرى، هو تمتعها بالقدرة على تعيين المهام لنفسها بشكل مستقل، بناءً على قيمها ومُثُلها الخاصة؛ إذ أكد مبتكروها أنها قادرة على التعلم المستقل ولديها لحظات من مثل "فرحها وغضبها وحزنها".
ويمكن للطفلة الصغيرة أيضا التفاعل مع الأشخاص من خلال تعبيرات الوجه والإيماءات والمحادثة، فهي قادرة على تحديد وتوصيل مجموعة متنوعة من المشاعر مثل السعادة والغضب والحزن، بالإضافة إلى الاستجابة بشكل مناسب للحالات العاطفية للآخرين.
وقال مبتكروها "على الرغم من أن تونغ تونغ تتمتع حاليًا بقدرات وسلوكيات طفل يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات، إلا أنها تتطور وتتحسن باستمرار".