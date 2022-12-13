هل تحظر أمريكا "تيك توك" قريبا؟

باتت الخطوات الأمريكية الساعية لحظر تطبيق "تيك توك" الصيني لنشر الفيديوهات والبث المباشر، أكثر جدية من ذي قبل، حيث بدأت تتخذ منحى تشريعياً يرمي لحظر التطبيق في البلاد.

وأعلن السناتور الجمهوري ماركو روبيو اليوم الثلاثاء عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك".

ويزيد ذلك الضغط على شركة "بايت دانس" مالكة التطبيق وسط مخاوف أمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأمريكيين واستنكار لما يقدَم من خلاله من محتوى.

وقال مكتب روبيو في بيان صحفي إن "التشريع سيحظر جميع المعاملات من جانب أي شركة تواصل اجتماعي في الصين وروسيا أو تخضع لنفوذهما".

ويرعى النائبان الجمهوري مايك جالاجر والديمقراطي راجا كريشنامورثي تشريعا مماثلا في مجلس النواب.