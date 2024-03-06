دليلك لاكتشاف المواقع المزيفة وتجنب الاحتيال
يتزايد تأثير برامج الذكاء الاصطناعي على الأمن الإلكتروني؛ ما يجعل المتسللين يزيدون من سرعة وتعقيد الهجمات عبر الإنترنت.
ويأتي أحد هذه التهديدات من مواقع الويب الاحتيالية أو أي موقع ويب غير شرعي، من شأنه أن يخدع المستخدمين.
يمكن استخدام مواقع الويب هذه لشن هجمات التصيد، وسرقة الهوية، ونشر المعلومات الخاطئة، وسرقة المعلومات المالية الحساسة، ومع ذلك يمكن للمستخدمين اتخاذ خطوات بسيطة لتجنب مثل هذه المواقع الضارة والحفاظ على أمان معلوماتهم.
درس شريط العناوين
غالبًا ما تستخدم مواقع الويب الضارة أسماء مواقع الويب الشهيرة على الإنترنت لخداع المستخدمين لزيارتها.
على سبيل المثال، قد تقوم جهات التهديد بإنشاء مواقع ويب مزيفة باستخدام ".net" بدلاً من ".com" لجذب المستخدمين؛ لذلك تعد دراسة عنوان "URL" بداية جيدة عند زيارة موقع ويب لأول مرة.
ابحث عن شهادة "SSL"
ستحصل مواقع الويب الشرعية لمنصات التجارة الإلكترونية والمنظمات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي على شهادة "SSL"، التي تعمل بمثابة التحقق من موقع الويب.
وتتحقق شهادات "SSL" من ملكية موقع الويب وتمنع الهجمات من إنشاء إصدارات مزيفة منه، ومن السهل اكتشاف هذه الشهادة عند زيارة موقع ويب، حيث تظهر كرمز قفل في شريط العنوان "URL".
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين النقر على زر عرض معلومات الموقع في شريط "URL" الخاص بمتصفح "Google Chrome"؛ للتحقق ما إذا كان موقع الويب آمنًا.
تحقق من صفحة "نبذة عنا"
عند زيارة موقع ويب جديد، قم بزيارة صفحة "About us" لمعرفة المزيد عن المنظمة أو الأفراد الذين يديرون الموقع.
ويجب على المستخدمين أيضًا الانتباه إلى الأخطاء اللغوية في المعلومات؛ لأنها قد تشير إلى أن موقع الويب تم إنشاؤه على عجل، كما هو الحال غالبًا مع مواقع الويب الاحتيالية.
ومع ذلك، أدى استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة السرعة والتعقيد التي يمكن من خلالها إنشاء مواقع الويب الضارة، وقد يكون الافتقار إلى المعلومات المتماسكة مؤشرات على أن موقع الويب مزيف أو ضار.
تحقق من تسجيل النطاق
يمكن للمستخدمين التحقق من تسجيل النطاق "Domain" لموقع الويب من أجل التأكد من صلاحيته. تستخدم الجهات المزيفة أسماء غامضة عند تسجيل موقع ويب ضار.
ويمكن للمستخدم التحقق من تسجيل النطاق من خلال زيارة مواقع الويب مثل ICANN Lookup، وGoDaddy.
سياسة الخصوصية
يعد البحث عن سياسة خصوصية موقع الويب طريقة جيدة للتأكد من شرعيتها، فقد لا تحتوي معظم مواقع الويب الاحتيالية أو الضارة على سياسة خصوصية، أو ربما تقوم فقط بنسخ السياسة من مواقع ويب شرعية أخرى، وفي هذه الحالة لن يكون لديهم معلومات اتصال أو معلومات رعاية العملاء.
نوافذ منبثقة
يجب على المستخدم أيضًا أن يكون حذرًا من مواقع الويب التي تحتوي على نوافذ منبثقة مشبوهة، والعروض التي تبدو جيدة جدًّا لدرجة يصعب تصديقها، أو تحذيرات الإصابة بفيروس، وأنه يجب تنظيف الجهاز.
اللغة العاطفية
هل يتحدث الموقع بطريقة قد تثير مشاعرك، تابع بحذر إذا شعرت بمستوى عالٍ من الإلحاح، أو التفاؤل، أو الخوف.
جودة التصميم
قد يبدو الأمر واضحًا بعض الشيء، لكن انظر عن كثب إلى كيفية تصميم الموقع. هل يتمتع بنوع من مهارة التصميم والجودة المرئية التي تتوقعها من موقع ويب شرعي؟ يمكن أن تكون الصور منخفضة الدقة، والتخطيطات الفردية علامة تحذيرية لعملية احتيال.