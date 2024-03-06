دليلك لاكتشاف المواقع المزيفة وتجنب الاحتيال

غالبًا ما تستخدم مواقع الويب الضارة أسماء مواقع الويب الشهيرة على الإنترنت لخداع المستخدمين لزيارتها.

على سبيل المثال، قد تقوم جهات التهديد بإنشاء مواقع ويب مزيفة باستخدام "‎.net" بدلاً من "‎.com" لجذب المستخدمين؛ لذلك تعد دراسة عنوان "URL" بداية جيدة عند زيارة موقع ويب لأول مرة.

ابحث عن شهادة "SSL"

ستحصل مواقع الويب الشرعية لمنصات التجارة الإلكترونية والمنظمات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي على شهادة "SSL"، التي تعمل بمثابة التحقق من موقع الويب.

وتتحقق شهادات "SSL" من ملكية موقع الويب وتمنع الهجمات من إنشاء إصدارات مزيفة منه، ومن السهل اكتشاف هذه الشهادة عند زيارة موقع ويب، حيث تظهر كرمز قفل في شريط العنوان "URL".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين النقر على زر عرض معلومات الموقع في شريط "URL" الخاص بمتصفح "Google Chrome"؛ للتحقق ما إذا كان موقع الويب آمنًا.

تحقق من صفحة "نبذة عنا"

عند زيارة موقع ويب جديد، قم بزيارة صفحة "About us" لمعرفة المزيد عن المنظمة أو الأفراد الذين يديرون الموقع.

ويجب على المستخدمين أيضًا الانتباه إلى الأخطاء اللغوية في المعلومات؛ لأنها قد تشير إلى أن موقع الويب تم إنشاؤه على عجل، كما هو الحال غالبًا مع مواقع الويب الاحتيالية.

ومع ذلك، أدى استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة السرعة والتعقيد التي يمكن من خلالها إنشاء مواقع الويب الضارة، وقد يكون الافتقار إلى المعلومات المتماسكة مؤشرات على أن موقع الويب مزيف أو ضار.