بلينكس .. تجربة إعلامية جديدة تنطلق من دبي

شهدت مدينة دبي للإعلام، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن تجربة إعلامية جديدة أطلق عليها "بلينكس" (blinx) أول "مركز وسائط" (Media Hub) من نوعه، يتم تدشينه في العصر الرقمي.

ويهدف المشروع الإعلامي الجديد إلى الارتقاء برواية الأحداث الأصلية والفريدة، وتقديم وُجهات النظر المختلفة، على أن يتم إطلاقه قريبا عبر المنصّات والشاشات الذكية، على تنوّعها واختلافها.

ويتخذ المركز الإعلامي الجديد من مدينة دبي للإعلام مقرا رئيسيا له، ويستهدِف ما يسمى "جيل زِد" (Gen Z) وجيل الألفية (Millennials) في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويمثل المشروع، بحسب بيان عن الشركة، تجربة إعلامية رقمية من الشباب وإلى الشباب، تقدم محتوى أكثر مع صخب أقل، ترقى إلى العالمية، وتتماهى مع تطلّعات الشابات والشبّان في المنطقة.

ويتولى إدارة المشروع الجديد الإعلامي نخلة الحاج الذي عمل سابقا عضوا مؤسسا في مجموعة MBC وقناتي العربية والحدث التي شغل فيها منصب مدير الأخبار على مدار 16 عاما.

وقال نخلة الحاج: "هدفُنا إشراك الشباب في تجربة إعلامية فريدة تجمع ما بين رحابة السوشيال ميديا وتَميُّز الإعلام المحترِف، بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز المتعدِّد الأبعاد".

وأضاف: "نتعاون مع المبدعين المتفردين من صانعي المحتوى، ليكون بلينكس الوجهة الأمثل للمهتمين بمعرفة ما يعنيهم من الأحداث والقصص... ونُسهم معا في صياغة المستقبل".