سلطان النيادي يبدأ رحلة العودة من الفضاء إلى الأرض

بدأ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الأحد، رحلة العودة من الفضاء إلى الأرض بعد رحلة استمرت 6 أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية.

وذكر مركز "محمد بن راشد للفضاء" بدولة الإمارات، أن سلطان النيادي سيصل إلى الأرض يوم الثلاثاء نحو الساعة الـ8 صباحًا، بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأضاف أن المهمة انتهت "بعد 6 أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات؛ تلك المهمة التي أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".