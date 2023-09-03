سلطان النيادي يبدأ رحلة العودة من الفضاء إلى الأرض
بدأ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الأحد، رحلة العودة من الفضاء إلى الأرض بعد رحلة استمرت 6 أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية.
وذكر مركز "محمد بن راشد للفضاء" بدولة الإمارات، أن سلطان النيادي سيصل إلى الأرض يوم الثلاثاء نحو الساعة الـ8 صباحًا، بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
وأضاف أن المهمة انتهت "بعد 6 أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات؛ تلك المهمة التي أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".
ونشر النيادي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تغريدة جاء فيها: "للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء، إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".
وأضاف: "وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حوَّلت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير".
من جهته، قدّم عدنان الريس مدير مهمة "طموح زايد 2" الفضائية شرحاً حول طبيعة ما سيتضمنه يوم عودة سلطان النيادي للأرض وما بعده.
وقال: "بعد صعود الرواد للمركبة ساعات يكونون في المركبة للإعداد لعملية الانفصال، وفي الوقت المناسب يصلهم الأمر وتنفصل المركبة عن محطة الفضاء الدولية".
وأضاف: "ستكون المركبة في مدار الأرض لعدد معين من الساعات بناء على حخطة العمل في يوم الانفصال، وفي آخر 50 دقيقة سيكون هناك أمر يتم إرساله للمركبة لإنزالها من مدارها حول الأرض والدخول في الغلاف الجوي".
بعد ذلك تبدأ عمليات الهبوط حتى نصل إلى الأرض وبالتحديد على ساحل فلوريدا سواء في المحيط الأطلسي أو في خليج المكسيك، وبعد الهبوط والوصول سيكون عدة فرق تتواجد في موقع هبوط المركبة لاستقبال طاقم رقم 6 وسلطان النيادي".
بعد ذلك سينتقل الطاقم إلى السفينة الخاصة بفريق الإنقاذ للتأكد من الجوانب الصحية والحالة العامة لرواد الفضاء، ثم يتم نقلهم إلى المطار وهيوستن، ليبدؤوا عملية التأهيل التي ستستمر لفترة معينة في مركز جونسون الفضائي".