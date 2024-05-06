إعدادات لتحسين تجربة "جيميل" على آيفون وأندرويد

بات جيميل جزءا لا غنى عنه في أي خطوة مهنية، وهناك بعض الإعدادات في هذه الخدمة التي يقدمها غوغل يمكنها توفير وقتك وإبقاءه منظمًا.

تتمتع الهواتف الذكية بخصائص استخدام شخصية ومهنية.

يتضمن ذلك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني عبر منصات مثل جيميل.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحسين تجربة جيميل الخاصة بهم، وتحديدًا على الأجهزة المحمولة، إليكم خمسة إعدادات يمكنها تحسين عملية إرسال البريد الإلكتروني بشكل كبير.

تضمين التوقيع: من خلال تمكين هذه الميزة، سيكون لكل بريد إلكتروني ترسله من جيميل على هاتفك توقيع افتراضي.

يمكنك تضمين تفاصيل الاتصال والمنصب والمزيد. ويمكن للمستخدم إضافة توقيع مخصص إلى رسائل جيميل في أي وقت عبر قائمة الإعدادات.