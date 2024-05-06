إعدادات لتحسين تجربة "جيميل" على آيفون وأندرويد
بات جيميل جزءا لا غنى عنه في أي خطوة مهنية، وهناك بعض الإعدادات في هذه الخدمة التي يقدمها غوغل يمكنها توفير وقتك وإبقاءه منظمًا.
تتمتع الهواتف الذكية بخصائص استخدام شخصية ومهنية.
يتضمن ذلك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني عبر منصات مثل جيميل.
ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحسين تجربة جيميل الخاصة بهم، وتحديدًا على الأجهزة المحمولة، إليكم خمسة إعدادات يمكنها تحسين عملية إرسال البريد الإلكتروني بشكل كبير.
تضمين التوقيع: من خلال تمكين هذه الميزة، سيكون لكل بريد إلكتروني ترسله من جيميل على هاتفك توقيع افتراضي.
يمكنك تضمين تفاصيل الاتصال والمنصب والمزيد. ويمكن للمستخدم إضافة توقيع مخصص إلى رسائل جيميل في أي وقت عبر قائمة الإعدادات.
فصل رسائل البريد الإلكتروني حسب الفئة: يمكن لمستخدمي جيميل فصل رسائل البريد الإلكتروني حسب الفئة؛ ما يسهل التمييز بين أنواع مختلفة من الرسائل.
وتتضمن هذه الفئات تلك الأساسية التي تحتوي على محادثات بين شخصين ورسائل بريد إلكتروني ترويجية، وإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمكن للمستخدمين تكوين فئات إضافية، مثل التحديثات والمنتديات؛ لفرز رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على الإيصالات والفواتير والكشوفات والرسائل من المجموعات عبر الإنترنت.
تمكين الإنشاء والرد الذكي: من خلال تمكين الإنشاء الذكي والرد الذكي، سيقدم جيميل اقتراحات كتابة تنبؤية أثناء إنشاء بريد إلكتروني جديد. وسيقترح أيضًا ردودًا على رسائل بريد إلكتروني معينة.
وبمجرد تفعيل هذه الميزة، تصبح صياغة رسالة بريد إلكتروني أسهل كثيرًا، وبناءً على المتطلبات، يمكن تعديل النص المقترح.
تخصيص الإخطارات: يرسل جيميل بشكل افتراضي إشعارات لجميع رسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
وذلك يمكن أن يكون مزعجًا في كثير من الأحيان، خاصة إذا تم إخطارك بالبريد العشوائي أو برسائل البريد الإلكتروني التسويقية.
ويمكن لمستخدمي آيفون وأندرويد ضبط الإشعارات على الأولوية الكاملة أو ذات الأولوية العالية. وباستخدام إعداد الأولوية العالية، يتم تنبيه المستخدمين فقط لرسائل البريد الإلكتروني التي تعتبر مهمة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار على جيميل لإيقاف الإشعارات تمامًا، وهي ميزة مفيدة، خاصة أثناء الإجازات أو عطلات نهاية الأسبوع.
الرد التلقائي على الرسائل: هل تريد تجنب الرد على كل بريد إلكتروني رسمي عندما تكون في إجازة؟ قم بتكوين الرد التلقائي على تطبيق جيميل عن طريق إدخال تفاصيل، مثل اليوم الأول واليوم الأخير من الإجازة والموضوع والرسالة.
كما يمكنك أيضًا تفعيل خيار "الإرسال إلى جهات الاتصال الخاصة بي فقط"، إذا كنت ترغب في إعلام الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أن تصلهم رسالتك.