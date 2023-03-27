طفلة تطور تطبيقا يكتشف أمراض العيون بالذكاء الاصطناعي

طورت فتاة هندية تدعى لينا رفيق، تقيم في دبي بدولة الإمارات، تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنه اكتشاف أمراض العيون وحالتها الصحية بطريقة سهلة وفي ثوان معدودة.

ويمكن للتطبيق الذي أطلقت عليه المطورة اسم Ogler Eyescan أن يكتشف أمراض العين المختلفة وحالاتها من خلال عملية مسح فريدة من نوعها، باستخدام هاتف أيفون.

ويستخدم التطبيق الذكي نماذج مدربة لتشخيص أمراض أو حالات العين المحتملة مثل Arcus وMelanoma وPterygium وCataract.

وبدعم رؤية حاسوبية متقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، يمكن للتطبيق الجديد تحليل علامات مختلفة مثل كثافة الضوء واللون والمسافة ونقاط البحث لتحديد موقع العينين ضمن نطاق الإطار.