طفلة تطور تطبيقا يكتشف أمراض العيون بالذكاء الاصطناعي
طورت فتاة هندية تدعى لينا رفيق، تقيم في دبي بدولة الإمارات، تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنه اكتشاف أمراض العيون وحالتها الصحية بطريقة سهلة وفي ثوان معدودة.
ويمكن للتطبيق الذي أطلقت عليه المطورة اسم Ogler Eyescan أن يكتشف أمراض العين المختلفة وحالاتها من خلال عملية مسح فريدة من نوعها، باستخدام هاتف أيفون.
ويستخدم التطبيق الذكي نماذج مدربة لتشخيص أمراض أو حالات العين المحتملة مثل Arcus وMelanoma وPterygium وCataract.
وبدعم رؤية حاسوبية متقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، يمكن للتطبيق الجديد تحليل علامات مختلفة مثل كثافة الضوء واللون والمسافة ونقاط البحث لتحديد موقع العينين ضمن نطاق الإطار.
ويحدد التطبيق أي مشاكل تتعلق بانفجار الضوء، كما يمكنه تحديد وضع العينين بالضبط داخل إطار الماسح، حسب ما أورده موقع "indiatoday".
وأضافت الفتاة: "بمجرد التأكد من جودة الفحص، يستخدم التطبيق نماذج مدربة لتشخيص أمراض أو حالات العيون المحتملة".
وأوضحت أنه "تم تطوير هذا التطبيق محليًا باستخدام SwiftUI دون أي مكتبات أو حزم تابعة لجهات خارجية، وأن الأمر استغرق 6 أشهر من البحث والتطوير لإضفاء الحيوية على هذا التطبيق المبتكر".
يذكر أن لينا رفيق هي شقيقة هناء رفيق التى أصبحت أصغر مطور لنظام تشغيل شركة أبل (iOS) بعد إنشائها تطبيقا وهي بعمر 9 سنوات، وأشاد بها الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك.