لأول مرة.. تراجع الإقبال على "تشات جي.بي.تي"
تعرض برنامج الذكاء الاصطناعي المسمى "تشات جي.بي.تي" للدردشة لأول مرة خلال شهر يونيو/حزيران لتراجع في الإقبال على استخدامه، منذ إنشائه.
وذكرت شركة "سيميلار ويب" للتحليلات بأن البرنامج شهد تراجعاً في الإقبال الشهري على الموقع الإلكتروني الخاص به لأول مرة على الإطلاق الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات "سيميلار ويب" أن الإقبال العالمي على زيارة نسخة الحاسوب ونسخة الهاتف المحمول من الموقع تراجع 9.7% في يونيو/ حزيران مقارنة بمايو/ أيار، وتقلصت أيضا المدة الزمنية التي يمضيها الزوار في تصفح الموقع 8.5%.
وأحدث "تشات جي.بي.تي" حالة من الإقبال الجارف على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءا من الكتابة التقليدية وحتى كتابة رموز التشفير.
وسجل ما وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير/ كانون الثاني بعد شهرين فقط من إطلاقه.
وقالت سارة هندليان باولر رئيس قسم بحوث التكنولوجيا في الأمريكتين لدى شركة "ماكواري": "أعتقد أن ثمة مصاعب متزايدة عند الوصول إلى 100 مليون مستخدم من الصفر بتلك السرعة".
وأضافت: "ستتمخض البنية التحتية شديدة الثقل عن دقة أقل. إنه خليط من الحاجة إلى تغيير ما تدرب عليه النموذج والحاجة إلى التعامل مع التبعات المحتملة للوائح التنظيمية".
أساب محتملة للتراجع
طرحت (أوبن إيه.آي) أيضا في مايو أيار تطبيق (شات جي.بي.تي) على نظام تشغيل (آي.أو.إس) التابع لأبل، والذي قد يسحب بعض الزوار من الموقع الإلكتروني. ويربط البعض أيضا التغير في أعداد المستخدمين بعطلة الصيف في المدارس، إذ إن طلابا أقل سيبحثون عن مساعدة في واجباتهم المنزلية.
وتجاوز عدد مرات تحميل روبوت الدردشة على نظام (آي.أو.إس) 17 مليون مرة على مستوى العالم حتى الرابع من يوليو تموز، بحسب منصة داتا إيه.آي.
وقالت شركة التحليلات إن عدد مرات التنزيل بلغ ذروته في 31 مايو أيار ولا يزال روبوت الدردشة يحظى بإقبال كبير في الولايات المتحدة بعدد مرات تحميل بلغ 530 ألفا أسبوعيا في المتوسط في أول ستة أسابيع لطرحه.
وربما يسهم التباطؤ الحديث في النمو في المساعدة في السيطرة على تكاليف تشغيل "شات جي.بي.تي" الذي يتطلب موارد حوسبة هائلة لإجابة الاستفسارات. ووصف سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه.آي" تكاليف تشغيل الخدمات بأنها "بالغة الضخامة".