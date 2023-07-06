لأول مرة.. تراجع الإقبال على "تشات جي.بي.تي"

تعرض برنامج الذكاء الاصطناعي المسمى "تشات جي.بي.تي" للدردشة لأول مرة خلال شهر يونيو/حزيران لتراجع في الإقبال على استخدامه، منذ إنشائه.

وذكرت شركة "سيميلار ويب" للتحليلات بأن البرنامج شهد تراجعاً في الإقبال الشهري على الموقع الإلكتروني الخاص به لأول مرة على الإطلاق الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات "سيميلار ويب" أن الإقبال العالمي على زيارة نسخة الحاسوب ونسخة الهاتف المحمول من الموقع تراجع 9.7% في يونيو/ حزيران مقارنة بمايو/ أيار، وتقلصت أيضا المدة الزمنية التي يمضيها الزوار في تصفح الموقع 8.5%.

وأحدث "تشات جي.بي.تي" حالة من الإقبال الجارف على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءا من الكتابة التقليدية وحتى كتابة رموز التشفير.

وسجل ما وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير/ كانون الثاني بعد شهرين فقط من إطلاقه.

وقالت سارة هندليان باولر رئيس قسم بحوث التكنولوجيا في الأمريكتين لدى شركة "ماكواري": "أعتقد أن ثمة مصاعب متزايدة عند الوصول إلى 100 مليون مستخدم من الصفر بتلك السرعة".

وأضافت: "ستتمخض البنية التحتية شديدة الثقل عن دقة أقل. إنه خليط من الحاجة إلى تغيير ما تدرب عليه النموذج والحاجة إلى التعامل مع التبعات المحتملة للوائح التنظيمية".