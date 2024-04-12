7 ميزات لا تعرفها في "لينكد إن" قد تغير مستقبلك المهني
إذا كنت من الذين يستخدمون منصة "لينكد إن" لتحسين الأهداف المهنية في حياتك، فمن المحتمل أن هناك بعض الأدوات والميزات في هذه المنصة قد غابت عنك لرفع فرصك الوظيفية.
تعدّ "لينكد إن" منصة التواصل الاحترافية المفضلة لدى الكثيرين، ولكن ربما لا تحقق أقصى استفادة منها فعلاً. بالتأكيد، لقد قمت بتحسين ملفك الشخصي وتواصلت مع زملائك في مجال عملك، لكن النظام الأساسي يقدم العديد من الميزات الأقل شهرة، التي يمكنها تحسين لعبتك على "لينكد إن" بشكل جدي. وفي ما يلي أبرزها.
- إخفاء هويتك عند عرض الملفات الشخصية: تعد إشعارات عرض الملف الشخصي على "لينكد إن" بمثابة نعمة ونقمة في الوقت نفسه. إذا كنت تستكشف أصحاب العمل أو الاتصالات المحتملين في كثير من الأحيان ولكنك لا تريدهم عادةً أن يعرفوا ذلك، فإن الوضع الخاص في "لينكد إن" يتيح لك عرض الملفات الشخصية بشكل مجهول. ولتمكين وضع التخفي هذا، توجه إلى إعداداتك، وحدد "الرؤية"، واختر عرض الملفات الشخصية في الوضع الخاص.
- سجل نطق اسمك: الانطباعات الأولى مهمة، ولا شيء يقتل المقدمة القوية مثل لفظ اسم شخص ما بشكل خاطئ. ولكن مع ميزة نطق الاسم في "لينكد إن"، يمكنك تجنب أي أخطاء نطقية محرجة عن طريق تسجيل اسمك. ما عليك سوى التوجه إلى ملف التعريف الخاص بك، والضغط على "تحرير"، ثم تحديد "إضافة نطق الاسم". بعد تسجيل اسمك، يمكن لأي شخص النقر على أيقونة مكبر الصوت لسماعك تقدم نفسك بشكل صحيح.
- إخفاء اتصالاتك: شبكتك هي ثروتك الصافية، وإذا لم تكن حريصًا على محاولة المنافسين سرقة اتصالاتك الثمينة، فيمكنك اختيار إخفاء تلك المعلومات عن أعين المتطفلين. يعد هذا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تعمل في مجال العلاقات العامة؛ إذ تعد اتصالاتك هي المورد الأكثر قيمة لديك. وضمن إعداداتك، انتقل إلى "الرؤية" ثم "الاتصالات" لضبط من يمكنه رؤية قائمة المتابعين الخاصة بك. ويمكنك جعلها مرئية لنفسك فقط أو لزملائك الحاليين.
- قم بتصدير اتصالاتك: ربما تريد تحميل شبكتك إلى مكان آخر، أو ربما تحتاج إليها ببساطة في قائمة منسقة يمكنك الرجوع إليها بسهولة أكبر. تتيح لك "لينكد إن" تصدير اتصالاتك إلى جدول بيانات صغير أنيق، مكتمل بالأسماء والشركات وعناوين البريد الإلكتروني. ما عليك سوى زيارة صفحة "الاتصالات" الخاصة بك، والنقر على "إدارة" جهات الاتصال، ثم تحديد "تصدير جهات الاتصال". يمكنك أيضًا تصفية القائمة قبل التنزيل، لتحصل فقط على التفاصيل التي تحتاجها.
- احفظ عمليات البحث الخاصة بك: إذا كنت تبحث عن وظيفة، فمن المحتمل أنك تجري عمليات البحث نفسها يوميًا. قد تكون كتابة عمليات البحث هذه يدويًا وتعيين عوامل التصفية في كل مرة أمرًا مملاً للغاية. لحسن الحظ، تقدم "لينكد إن" طريقة سهلة لحفظ عمليات البحث الخاصة بك حتى تتمكن من البحث عن الأشياء نفسها بسرعة في المرة القادمة. وبعد إدخال معايير البحث الخاصة بك، ما عليك سوى الضغط على "حفظ البحث" لوضع إشارة مرجعية. يمكنك أيضًا اختيار رسائل تذكير أسبوعية أو شهرية عبر البريد الإلكتروني في حالة تطابق أي نتائج جديدة مع استفساراتك المحفوظة.
- الاستفادة من البحث المتقدم: يعد البحث القياسي في "لينكد إن" قويًا، ولكن الخيارات المتقدمة هي المكان الذي يحدث فيه السحر الحقيقي. فباستخدام عوامل التصفية المتقدمة للشركات والصناعات والمواقع والمزيد، يمكنك التركيز على الشخص، أو ما الذي تبحث عنه بالضبط.
- أداة خريجي "لينكد إن": تتيح لك أداة الخريجين استكشاف ما يفعله زملاؤك السابقون في الفصل والزملاء هذه الأيام، ما يجعلها فرصة رائعة لإعادة التواصل وتوسيع اتصالاتك. هذه الأداة سهلة الاستخدام فعلا. ما عليك فعله هو كتابة اسم مدرستك في شريط بحث "لينكد إن"، ثم حدد النتيجة التي تحتوي اسم مدرستك أو جامعتك مع كلمة "Alumni". ومن هناك، يمكنك تصفية النتائج حسب مكان عملهم، وماذا يفعلون، وحتى مكان تواجدهم الآن.