7 ميزات لا تعرفها في "لينكد إن" قد تغير مستقبلك المهني

تعدّ "لينكد إن" منصة التواصل الاحترافية المفضلة لدى الكثيرين، ولكن ربما لا تحقق أقصى استفادة منها فعلاً. بالتأكيد، لقد قمت بتحسين ملفك الشخصي وتواصلت مع زملائك في مجال عملك، لكن النظام الأساسي يقدم العديد من الميزات الأقل شهرة، التي يمكنها تحسين لعبتك على "لينكد إن" بشكل جدي. وفي ما يلي أبرزها.

- إخفاء هويتك عند عرض الملفات الشخصية: تعد إشعارات عرض الملف الشخصي على "لينكد إن" بمثابة نعمة ونقمة في الوقت نفسه. إذا كنت تستكشف أصحاب العمل أو الاتصالات المحتملين في كثير من الأحيان ولكنك لا تريدهم عادةً أن يعرفوا ذلك، فإن الوضع الخاص في "لينكد إن" يتيح لك عرض الملفات الشخصية بشكل مجهول. ولتمكين وضع التخفي هذا، توجه إلى إعداداتك، وحدد "الرؤية"، واختر عرض الملفات الشخصية في الوضع الخاص.

- سجل نطق اسمك: الانطباعات الأولى مهمة، ولا شيء يقتل المقدمة القوية مثل لفظ اسم شخص ما بشكل خاطئ. ولكن مع ميزة نطق الاسم في "لينكد إن"، يمكنك تجنب أي أخطاء نطقية محرجة عن طريق تسجيل اسمك. ما عليك سوى التوجه إلى ملف التعريف الخاص بك، والضغط على "تحرير"، ثم تحديد "إضافة نطق الاسم". بعد تسجيل اسمك، يمكن لأي شخص النقر على أيقونة مكبر الصوت لسماعك تقدم نفسك بشكل صحيح.