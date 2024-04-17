"إيرشات".. منصة جديدة توظف الذكاء الاصطناعي للتواصل الصوتي

انضمت إلى الفضاء الإلكتروني العالمي منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، تحمل اسم "إيرشات Airchat".

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، تتميز هذه المنصة الوليدة باعتمادها بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبار المنصة الجديدة، معبّرين عن اهتمامهم بالحصول على التطبيق، وتجربة الاستخدامات التي توفرها هذه المنصة القائمة فقط على فكرة التحدث والأصوات، بما يشبه أجهزة الـ"واكي تاكي".

وتتيح المنصة للمستخدمين تحديث صفحاتهم باستخدام الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو.

ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل المقاطع الصوتية والفيديو إلى نصوص، وبالعكس.

وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن "إيرشات" تبدو من النظرة الأولى مشابهة جداً لمنصة تويتر، بوجود صفحة متخصصة بالتحديثات، يمكن داخلها الرد أو إعادة النشر.