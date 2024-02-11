دبي أول مدينة في العالم تقدم خدمة "التاكسي الجوي" (صور وفيديو)

أصبحت دبي الإماراتية، اليوم الأحد، أول مدينة في العالم تقدم خدمة "التاكسي الجوي" الكهربائي، حسب ما تم الإعلان عنه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تستضيفها الإمارة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توقيع اتفاقية خدمة "التاكسي الجوي" التي ستنطلق في العام 2026، بحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وجرى توقيع الاتفاقية بين "هيئة الطرق والمواصلات" في دبي مع كل من "الهيئة العامة للطيران المدني"، و"هيئة دبي للطيران المدني"، وشركة "سكاي بورتس انفراستركتشر" البريطانية لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة "جوبي للطيران" الأمريكية المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي.