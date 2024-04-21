"استنساخ الأصوات".. آخر صيحات الجرائم الإلكترونية

لمحة تاريخية

إن الروبوتات التي تقلد الأصوات البشرية ليست جديدة بالطبع، ففي عام 1984، أصبح كمبيوتر أبل واحدًا من أول أجهزة الكمبيوتر التي يمكنها قراءة ملف نصي بصوت آلي.

وفي عام 2011، أصدرت شركة أبل مساعدها "سيري"، المستوحى من أجهزة الكمبيوتر الناطقة، والذي يستطيع تفسير أوامر دقيقة والاستجابة بمفردات محدودة.

وبعد ثلاثة أعوام، أطلقت أمازون مساعدها الصوتي "أليكسا"، وبدأت الأصوات المركبة تتعايش معنا.

وحتى أعوام قليلة مضت، كان التقدم في الأصوات الاصطناعية مستقرًّا، إذ لم تكن هذه الأصوات مقنعة تمامًا، وكانت تبدو كأنها نصف إنسان ونصف روبوت، كما كان تقليد صوت معين أصعب.

واستمرت الجهود والاختراقات في البرمجيات الأساسية المستخدمة لتوليد الكلام، إلى أن أتت ثمارها في عام 2019، مع شركة "A.I" ومقرها تورونتو، حيث قامت باستنساخ صوت مذيع البودكاست جو روغان، الأمر الذي تطلب الكثير من المال ومئات الساعات من صوت روغان لتنفيذ العملية.

وفي عام 2022، كشفت شركة "ElevenLabs" ومقرها نيويورك عن خدمة أنتجت نسخًا مثيرة للإعجاب من أي صوت تقريبًا، مع دمج أصوات التنفس، وفي أكثر من 20 لغة مختلفة.

في سياق مشابه، استخدم مصممو برنامج الاستنساخ "Vall-E" التابع لشركة مايكروسوفت، 60 ألف ساعة من سرد الكتب الصوتية باللغة الإنجليزية لأكثر من 7 آلاف متحدث.

ويقال إن "Vall-E" غير المتاح للجمهور، يمكنه تقليد الصوت والبيئة الصوتية للمتحدث بعينه لمدة 3 ثوانٍ فقط.