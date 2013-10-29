أبل تبيع 33.8 مليون جهاز آي فون في ثلاثة أشهر

ذكرت شركة أبل أنها باعت 33.8 مليون جهاز آي فون في الربع الثالث من العام، وهو ما يتماشى تقريباً مع توقعات المحللين ويشير إلى موسم عطلات قوي.

وأضافت أكبر شركة للتكنولوجيا في العالم من حيث القيمة السوقية أنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 55 مليار دولار، و58 مليار دولار في الفترة الحاسمة من أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية ديسمبر/كانون الاول، وتتوقع وول ستريت إيرادات تبلغ 55.65 مليار دولار.

وتراجعت أسهم أبل بشكل طفيف بعد ساعات من إعلان النتائج لكنها أغلقت على مرتفعة 0.7 % في تعاملات ناسداك.

وأشارت الشركة إلى أنها باعت 14.1 مليون جهاز آي باد في الربع الثالث، بزيادة طفيفة جداً من 14 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، وباعت 4.6 مليون جهاز كمبيوتر ماك انخفاضاً من 4.9 مليون قبل عام.

وبلغ إجمالي الإيرادات 37.5 مليار دولار لتتجاوز متوسط ​​توقعات وول ستريت التي بلغت 36.8 مليار دولار وفقاً لخدمة تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وبلغ عائد السهم 8.26 دولار متجاوزاً متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 7.94 دولاراً.