تنظيم الاتصالات يعلن خدمة "نقل رقم الهاتف المتحرك"

دبي - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع جيتكس التقني 2013، عن تفعيل خدمة "نقل رقم الهاتف المتحرك" في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في غضون شهرين.

وتعرف هذه الخدمة بخاصية "نقل رقم الهاتف المتحرك" " إم إن بي "، لتعكس حرص الهيئة على تعزيز سبل المنافسة في السوق المحلي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وفي تصريحٍ للأستاذ محمد ناصر الغانم، مديرعام هيئة تنظيم الإتصالات، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين قال: "إن خدمة نقل رقم الهاتف المتحرك، التي تتيح للمشتركين حرية الاختيار في التعامل ما بين مزودي الخدمة، تعتبر من الخدمات التي تؤكد تنافسية سوق الاتصالات المحلي في الدولة."

وبناء على تعليمات الهيئة ستقوم الشركات المرخص لها بإتباع منهج جديد لنقل أرقام الهواتف المتحركة تقودها الجهة المستقبلة، وسيتم تفعيل هذا المنهج في غضون شهرين من الآن.

وبتطبيق هذه الخدمة، لن يكون المستخدم مضطراً للحصول على تصريح من مزود الخدمة السابق، حيث سيتم التعامل مع نقل رقم الهاتف المتحرك فقط من قبل مزود الخدمة الجديد.

وسيتمكن المشترك من إتمام إجراءات تغيير مزود خدمته في أسرع وقت وبأسهل الطرق ولن يواجه المشتركون صعوبات أو تأخيرات في الحصول على رمز التصريح من مزود الخدمة السابق.