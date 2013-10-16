أول كومبيوتر من آبل للبيع بنصف مليون دولار

(خاص) من بلقيس دارغوث

يعرض للبيع بنصف مليون دولار أول جهاز كومبيوتر من آبل صنع بيدي المخترع الراحل ستيف جوبس شخصياً، مع الإشارة إلى أنه ما زال أنه يعمل صورة جيدة.

ويعرض الكومبيوتر للبيع في مزاد علني في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وذلك في صالة "تيم بريكر" بمدينة كولون الألمانية. إسم الكومبيوتر "46"، وهو أحد أوائل إنتاجات جوبس في العام 1976، عندما صنع 50 جهازا، ولا يزال حتى الآن في غلافه الأصلي.

وكان جهاز سابق لآبل كسر الرقم القياسي عندما بيع بـ 516 ألف يورو مطلع العالم الحالي.

ويظهر في بعض الصور المعروضة في المزاد جوبس وهو في غرفة النوم يعمل على تصنيع الأجهزة، وتم عنونة المزاد "مباشرة من غرفة نوم ستيف جوبس".

ولطالما عُرضت أجهزة آبل الأولى للبيع في دوائر مغلقة، ولكنها لأول مرة تعرض للبيع في المزاد العلني.

ومن المتوقع أن يشتري الجهاز أحد محبي شركة آبل الأوفياء، والذي سيرى في الجهاز تحفة إلكترونية فارهة، وبالطبع ليس للاستخدام الشخصي. وتوقع خبراء في صحيفة "تلغراف" أن يحقق الكومبيوتر رقماً يصل إلى 500 ألف دولار أمريكي.