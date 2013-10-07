أمريكيان وألماني يقتسمون جائزة نوبل للطب

استوكهولم ـ أعلنت مؤسسة جائزة نوبل عن منح جائزة الطب هذا العام للأمريكيين جيمس روثمان، وراندي شيكمان، والألماني سودوف، عن بحثهم حول نظام النقل في الخلية.

ويعمل الأطباء جميعهم في جامعات أمريكية، وتوصلوا في بحثهم إلى فهم نظام نقل المواد في الخلية ونظام ضبطه.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن ما توصل إليه الأطباء يساعد البحث في فهم العديد من الأمراض، فكل خلية هي مصنع ينتج ويصدر الجزيئات الإلكترونية.

وأوضحت أن "الأنسولين مثلا تصنع وتمرر في الدم، وترسل إشارات كيماوية تسمى مرسلات عصبية، من خلية عصبية إلى أخرى، وتنقل هذه الجزيئات عبر الخلية في عبوات صغيرة تسمى الحويصلات".

وتوصل الباحثون الثلاثة الفائزون بالجائزة إلى معرفة المبادئ التي تتحكم في نقل الحويصلات إلى المكان المطلوب في الوقت المطلوب، في الخلية.

وسيقتسم الفائزون بالتساوي قيمة الجائزة البالغة 25،1 مليون دولار، وقد خفضت قيمة الجائزة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وفاز بجائزة العام الماضي الياباني، شينيا ياماناكا، والبريطاني، جون غوردن، على بحثهم حول برمجة الخلية، التي فتحت بابا للأمل بشأن تغيير أنسجة المرضى.

وسيتسلم الفائزون جائزتهم في حفل رسمي يقام يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، الذي يصادف ذكرى وفاة مؤسس الجائزة، ألفريد نوبل.