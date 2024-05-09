ماسك يؤكد نجاح زراعة شريحة في دماغ بشري

وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب ماسك: "100 يوم من النجاح لأول زراعة بشرية لنيورالينك"، وشارك ماسك تدوينة للشركة التي كانت أعلنت، أمس الأربعاء، أن خللاً أصاب جزءًا من الشريحة التي زُرعت في دماغ أحد المصابين بشلل رباعي، بعد انقطاع بعض خيوطها المتصلة بأنسجة دماغ المريض.

وتهدف "نيورالينك" إلى بناء واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)، التي تمكّن المرضى من التحكم في التكنولوجيا الخارجية باستخدام عقولهم فقط. وتسجل الواجهة، المسمّاة "لينك"، الإشارات العصبية باستخدام 1024 قطبًا كهربائيًا عبر 64 "خيطًا" أرق من شعرة الإنسان.

وتمت زراعة الشريحة في رأس مريض يُدعى "نولاند أرباو" يبلغ من العمر 29 عامًا، كجزء من دراسة لاختبار سلامته، وفي الأسابيع التي تلت الجراحة، انقطعت بعض خيوط الشريحة من دماغ أرباو؛ ما أثر تكهنات حول قدرة الشركة على قياس سرعة الارتباط ودقته.