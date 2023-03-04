شركة ميتا تخفّض أسعار خوذة الواقع الافتراضي "كويست"

وكانت "ميتا"، وهي الشركة الأم لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، استثمرت عشرات المليارات لتصميم هذه الخوذ ومنصاتها.

ويراهن مارك زاكربرغ على ازدهار عالم ميتافيرس الموازي، الذي يمكن الولوج إليه من خلال إكسسوارات للواقعين المعزز والافتراضي، وقام بتغيير اسم الشركة من فيسبوك إلى "ميتا".

إلا أنّ قسم "رياليتي لابز"، أحد فروع الشركة، خسر 13,7 مليار دولار العام 2022، مما أثار شكوك المستثمرين في شأن الإستراتيجية الجديدة.

وأكدت "ميتا" في مدونتها أنها "مستمرة في التزامها تأسيس سوق مزدهر للواقع الافتراضي يستهدف المطوّرين والشركات والأفراد"، مضيفة أن هدفها " يتمثل في ابتكار أجهزة بأسعار مقبولة حتى تكون مُتاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص كي يستفيدوا من كل ما يوفره الواقع الافتراضي".