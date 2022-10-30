روبوت يدعم أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الجراحات الدقيقة
بينما تشق الروبوتات والأجهزة الطبية الآلية طريقها بشكل متزايد إلى غرف العمليات؛ لتقديم العون والمساعدة والقيام بمهام دقيقة، لم يكن الجراحين من بين أكثر المستفيدين من هذا التمدد والتطور التكنولوجي.
يأتي ذلك، بالرغم من حاجة الجراحين الماسة للحصول على هذا الدعم التكنولوجي، بالنظر إلى أن مهمتهم تعتمد بشكل أساس على استخدام اليد؛ ما يعد بمثابة نقطة ضعف كبيرة للعاملين بهذا المجال الدقيق.
فعلى سبيل المثال، يصاب البعض برعشة في اليد حال التوتر أو الغضب، وفي بعض الأحيان قد يؤدي الإرهاق إلى عدم التحكم بشكل فعال في السيطرة على اليد، ومن ثم أدوات الجراحة المستخدمة خلال العمليات.
ولتقديم المساعدة وتجنب تلك المخاطر، طورت شركة "جالين روبوتيكس" روبوتا يمكنه دعم الجراحين في عمليات جراحة الأنسجة الرخوة، أطلقت عليه اسم "جالين إس".
ووفق موقع "تك كرانش" التقني، يدعم الروبوت "جالين إس"، الجراحين الذين يجرون جراحات الأذن والأنف والحنجرة، لاسيما عمليات سرطان الحنجرة.
ونقل الموقع عن بروس ليشوروفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة جالين روبوتيكس، قوله: "لا يزال هناك الكثير من الجراحين الذين لم يحصلوا على أي مساعدة آلية على الإطلاق تعينهم على القيام بمهامهم بشكل دقيقة وفعال، وليس أمامهم سوى الاعتماد على أيديهم".
ووفق "ليشوروفيتش"، فإنه في حال إصابة هؤلاء الجراحين برعشة اليد سواء بسبب التوتر أو الإرهاق أو غيرها من الأسباب، لا يجدون أمامهم سوى اللجوء إلى القيام ببعض التدريبات من أجل السيطرة على حركة اليد والحفاظ على ثباتهم واستقرارهم.
وعقّب الرئيس التنفيذي للشركة: "نهدف من خلال جالين إس إلى تقديم مساعدة فعلية لهم في هذه المجالات".
يشار إلى أن الروبوت الذي لا يستغرق إعداده أكثر من 4 دقائق، حسب الشركة، يتتبع ويسجل حركات الجراح لاستخدامها لاحقا لأغراض التدريب.
وأشارإلى أن الأدوات الجراحية "كالمشرط والمقص.. وغيرها "تكون قابلة للتبديل والتركيب بسهولة للروبوت".
وعلى الرغم من الروبوت "جالين إس" لا يزال قيد المراجعة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للحصول على الموافقة على الاستخدام السريري، إلا أن دراسة أجريت العام 2019 أظهرت أن الجراحين الذين استخدموا الجهاز كان أداؤهم أفضل.
وتأمل شركة "جالين روبوتيكس"، أن تحصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على منتجها للاستخدام السريري بحلول الربع الأول أو الربع الثاني من العام 2023.
وبحسب الشركة، فقد أعرب جراحون في ستانفورد، وكلية هارفارد للطب، جامعة كاليفورنيا "سان فرانسيسكو"، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية، ومستشفى جونز هوبكنز التي تم تطوير الروبوت واختباره فيها عن اهتمامهم بالمنتج.