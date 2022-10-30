روبوت يدعم أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الجراحات الدقيقة

بينما تشق الروبوتات والأجهزة الطبية الآلية طريقها بشكل متزايد إلى غرف العمليات؛ لتقديم العون والمساعدة والقيام بمهام دقيقة، لم يكن الجراحين من بين أكثر المستفيدين من هذا التمدد والتطور التكنولوجي.

يأتي ذلك، بالرغم من حاجة الجراحين الماسة للحصول على هذا الدعم التكنولوجي، بالنظر إلى أن مهمتهم تعتمد بشكل أساس على استخدام اليد؛ ما يعد بمثابة نقطة ضعف كبيرة للعاملين بهذا المجال الدقيق.

فعلى سبيل المثال، يصاب البعض برعشة في اليد حال التوتر أو الغضب، وفي بعض الأحيان قد يؤدي الإرهاق إلى عدم التحكم بشكل فعال في السيطرة على اليد، ومن ثم أدوات الجراحة المستخدمة خلال العمليات.

ولتقديم المساعدة وتجنب تلك المخاطر، طورت شركة "جالين روبوتيكس" روبوتا يمكنه دعم الجراحين في عمليات جراحة الأنسجة الرخوة، أطلقت عليه اسم "جالين إس".

ووفق موقع "تك كرانش" التقني، يدعم الروبوت "جالين إس"، الجراحين الذين يجرون جراحات الأذن والأنف والحنجرة، لاسيما عمليات سرطان الحنجرة.

ونقل الموقع عن بروس ليشوروفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة جالين روبوتيكس، قوله: "لا يزال هناك الكثير من الجراحين الذين لم يحصلوا على أي مساعدة آلية على الإطلاق تعينهم على القيام بمهامهم بشكل دقيقة وفعال، وليس أمامهم سوى الاعتماد على أيديهم".