لماذا لا يمكن جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانا؟

سلّط تقرير الضوء، على الأسباب التي تحول دون جعل وسائل التواصل الاجتماعي مكانا آمنا بشكل أكبر بالنسبة للأطفال، رغم مثول الرؤساء التنفيذيين لكبرى هذه الشركات أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرا.

وركزت جلسة الاستماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ لاستجواب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا، على فشل هؤلاء في حماية الأطفال عبر الإنترنت.

وسلطت الجلسة، الضوء أيضًا على عدم قدرة الكونغرس ومنذ فترة طويلة، على تمرير أي تشريع لكبح جماح منصات التكنولوجيا عن تعريض صحة المستخدمين للخطر واحتكار قطاعات رئيسة من الاقتصاد.