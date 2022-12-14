"أبل" ترضخ وتتيح متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن موظفي هندسة البرمجيات والخدمات انخرطوا في حملة كبيرة لفتح العناصر الرئيسية لمنصات أبل.

وكجزء من التغييرات، يمكن للعملاء في النهاية تنزيل برامج الطرف الثالث على أجهزة "آيفون" و"آيباد" الخاصة بهم.

وتأتي هذه التحركات، التي تعتبر عكس السياسات القائمة منذ فترة طويلة، استجابة لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى فتح المجال لمطوري الطرف الثالث وتحسين الحياة الرقمية للمستهلكين.

وعلى مدار سنوات، اشتكى المنظمون وصانعو البرمجيات من "أبل" و"غوغل"، اللتان تديران أكبر متجرين لتطبيقات الهاتف المحمول.