الرموز التعبيرية في كلمات المرور.. لماذا ينصحك الخبراء باعتمادها؟

كشف خبراء في مجال الإنترنت أن العديد من التطبيقات ستتيح لمسخدميها قريبًا استعمال الرموز التعبيرية في كلمات المرور.

وفي حديث له مع موقع "صن" قال "ستان كامينسكي" الخبير في شركة الأمن السيبراني العملاقة "كاسبيرسكي" إن استعمال الرموز التعبيرية في كلمات المرور، من شأنه المحافظة على سرية وأمن المستخدمين، لأن كلمات مرورهم ستصبح أكثر تعقيدا.

وأضاف "عندما يحاول القراصنة سرقة كلمة المرور التي تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، فإن هناك أقل من 100 اختلاف لكل رمز يحتاجون تجربته، لكن في حال إضافة رمز تعبيري لكلمة المرور الخاصة بك، فإن ذلك سيجبر القراصنة على اختبار نحو 3700 متغير لكل رمز".