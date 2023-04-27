محمد بن راشد يعلن عن مهمة جديدة لاستكشاف القمر "راشد 2"
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مهمة جديدة لمركز "محمد بن راشد للفضاء" لاستكشاف القمر تحت اسم "راشد2"،
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر.. ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر.. ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة".
وأضاف في تغريدة على "تويتر": "نجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال ١٠ سنوات.. اليوم المستكشف راشد ١ على سطح القمر يحمل علم الإمارات.. ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا.. وتفكيرنا خارج الصندوق.. ومحاولتنا الوصول للقمر…
وتابع محمد بن راشد: "من اليوم سيبدأ العمل على راشد٢.. مستكشف جديد.. لمحاولة جديدة للوصول للقمر.. نحن دولة تأسست على الطموح.. نحن دولة لم تتوقف منذ ٢ ديسمبر ١٩٧١.. ولن تتوقف.. ولن تلتفت.. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها".
وختم محمد بن راشد التغريدة قائلا: "القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله".
وكانت دولة الإمارات أعلنت، الأربعاء، عدم نجاح مهمة المستكشف الإماراتي "راشد" في الهبوط على سطح القمر"، بعد فشل الشركة المسؤولة عن مركبة الهبوط في التواصل معها.
وأفاد "مركز محمد بن راشد" للفضاء، في بيان له، بأنه "بعد إعلان شركة (آي سبيس) عن عدم نجاح هبوط المركبة (هاكتو آر)، يشيد المركز بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة التي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر".
وتابع البيان: "حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر، وهو بحد ذاته إنجاز مهم للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتها على النهج المخطط له".
وكان المركز أفاد، في وقت سابق، بأن شركة "آي سبيس" أكدت أنه حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليابان (3 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات)، لم يتم الاتصال بين مركبة الهبوط "هاكوتو آر"، ومركز التحكم بالمهمة.
وأضاف المركز أنه "وبالتالي تم تأكيد عدم وجود إمكانية لتحقيق هبوط ناجح على القمر، والاتصال بالمركبة".