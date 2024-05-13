تعطل الإنترنت في شرق أفريقيا بسبب تضرر كابلات بحرية‎

شهدت مناطق شرق أفريقيا الأحد، انقطاعاً في الاتصال بشبكة الإنترنت في شرق إفريقيا، بسب تضرر عدد من الكابلات البحرية وفق ما أعلنت منظمة "نتبلوكس".

وذكرت المنظمة المعنية بمراقبة شبكة الإنترنت، أن تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي الأكثر تضرراً من بين المناطق التي شهدت العطل.

وتأثرت موزمبيق وملاوي وبوروندي والصومال ورواندا وأوغندا وجزر القمر ومدغشقر بدرجات متفاوتة، كما تأثرت سيراليون في غرب إفريقيا، وفق "نتبلوكس".

وقالت المنظمة عبر منصة "إكس" إن ذلك "يعزى إلى أعطال أثرت في أنظمة الكابلات البحرية SEACOM وEASSy التي تربط المنطقة".

وقال وزير المعلومات والتكنولوجيا التنزاني، إن الأعطال حدثت في كابلات تربط موزمبيق بجنوب إفريقيا.

وعانت دول عدة في غرب إفريقيا وجنوبها انقطاعات مماثلة في منتصف آذار/مارس بسبب تلف كابلات.