كيف تدمّر العواصف الشمسية شبكات الإنترنت والأقمار الاصطناعية؟

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن العلماء يعملون حاليًا على استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بشكل أفضل بتأثيرات النشاط الشمسي والعواصف الشمسية على الاتصالات والأقمار الصناعية، وإعطاء الأرض المزيد من الوقت لإصدار إنذارات مبكرة لحماية الإلكترونيات.

وأشار التقرير إلى أن احتمالية تعطل شبكات الكهرباء وقطع خدمات الإنترنت عن ملايين المستخدمين حول العالم أمر ممكن، وهي مشكلة تتطلب شهورًا أو حتى سنوات من عمليات إعادة البناء.

العواصف الشمسية تهدد شبكات الكهرباء والاتصالات

وأفاد التقرير أنه على الرغم من أن احتمالات حدوث عاصفة شمسية كبيرة ذات تأثير واسع النطاق على شبكات الاتصالات والاقمار الصناعية منخفضة، إلا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على عوامل عدة من بينها حالة المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.

وأضاف التقرير أنه من شبه المؤكد أن شكلاً من أشكال هذه الكارثة سيحدث يومًا ما، كما يقول "إيان كوهين"، كبير العلماء وأستاذ الفيزياء الشمسية في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية.

وبدأ عدد من الوكالات الحكومية الدولية، والمئات من العلماء المنتمين لهذه الوكالات بالعمل على دراسة عملية التنبؤ بتأثير النشاط الشمسي على كوكب الأرض، حيث يرى عدد من العلماء أن الذكاء الاصطناعي سيكون عنصرًا أساسًا في الجهود الرامية إلى إخطار كوكب الأرض مسبقًا بمثل هذه العواصف الشمسية وتأثيراتها المحتملة.

وتُعرف أخطر هذه العواصف الشمسية باسم "الانبعاث الكتلي الإكليلي" والتي تنبعث من خلالها عروض ضوئية خلابة الشكل والألوان، مثل الشفق القطبي المتدفق عبر السماوات، الذي يعرف أيضًا باسم الفجر الكاذب، ولكنها يمكن أيضًا أن تتسبب بحدوث نوع من الأزمات غير المتوقعة.

وأشار التقرير إلى أنه ينبعث من هذه العواصف كتل ضخمة من الجسيمات المشحونة من الغلاف الجوي عن طريق المجالات المغناطيسية المتغيرة، وذلك بسرعات صاروخية تزيد على 8000 مرة عن سرعة الصوت، ولكننا نادرًا ما ندركها لأنها تؤثر علينا فقط عندما تصطدم بالأرض.