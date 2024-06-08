زيارة الموقع الإلكتروني أم استخدام التطبيق.. أيهما أفضل؟

على الرغم من أنه يمكنك تسجيل الدخول على سبيل المثال إلى فيسبوك من خلال متصفح مثل كروم أو فايرفوكس، وتجنب ازدحام التطبيقات في هاتفك، فإن الكثيرين يستخدمون التطبيق لسهولة الوصول إليه. لكن هل هناك مزايا أخرى لاستخدام التطبيقات بدلاً من مواقع الويب.

مع العلم أن هناك الكثير من الحالات التي تتوفر فيها وظائف معينة فقط على موقع الويب، مثل إجراء تغييرات كبيرة على تفاصيل حسابك. لكن بشكل عام، تعتبر التطبيقات هي الخيار الأفضل.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأسباب:

تحميل المحتوى بشكل أسرع: تعمل تطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع لأنه تم تنزيلها بالفعل على جهازك ولا تحتاج إلى تحميل كل شيء من الخوادم؛ ما يعني تجربة مستخدم أفضل.

وظائف فعالة عندما تكون غير متصل بالإنترنت: تتطلب زيارة مواقع الويب الوصول إلى الإنترنت، والأمر نفسه ينطبق مع تطبيقات الهاتف المحمول أيضًا. لكن الأمر الجيد هو أن بعض التطبيقات يمكن أن تقدم وظائف محدودة دون الاتصال بالإنترنت. على سبيل المثال، تتيح لك تطبيقات Netflix وYouTube مشاهدة المحتوى عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت، طالما قمت بتنزيل هذا المحتوى مسبقًا على التطبيق عندما كان الإنترنت متاحًا.