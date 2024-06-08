زيارة الموقع الإلكتروني أم استخدام التطبيق.. أيهما أفضل؟
على الرغم من أنه يمكنك تسجيل الدخول على سبيل المثال إلى فيسبوك من خلال متصفح مثل كروم أو فايرفوكس، وتجنب ازدحام التطبيقات في هاتفك، فإن الكثيرين يستخدمون التطبيق لسهولة الوصول إليه. لكن هل هناك مزايا أخرى لاستخدام التطبيقات بدلاً من مواقع الويب.
مع العلم أن هناك الكثير من الحالات التي تتوفر فيها وظائف معينة فقط على موقع الويب، مثل إجراء تغييرات كبيرة على تفاصيل حسابك. لكن بشكل عام، تعتبر التطبيقات هي الخيار الأفضل.
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأسباب:
تحميل المحتوى بشكل أسرع: تعمل تطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع لأنه تم تنزيلها بالفعل على جهازك ولا تحتاج إلى تحميل كل شيء من الخوادم؛ ما يعني تجربة مستخدم أفضل.
وظائف فعالة عندما تكون غير متصل بالإنترنت: تتطلب زيارة مواقع الويب الوصول إلى الإنترنت، والأمر نفسه ينطبق مع تطبيقات الهاتف المحمول أيضًا. لكن الأمر الجيد هو أن بعض التطبيقات يمكن أن تقدم وظائف محدودة دون الاتصال بالإنترنت. على سبيل المثال، تتيح لك تطبيقات Netflix وYouTube مشاهدة المحتوى عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت، طالما قمت بتنزيل هذا المحتوى مسبقًا على التطبيق عندما كان الإنترنت متاحًا.
وظائف لا توفرها مواقع الويب: في بعض تطبيقات الأجهزة المحمولة، يمكنك تنفيذ وظائف لا تستطيع مواقع الويب القيام بها. أحد الأمثلة الرئيسة هو تطبيق TikTok، الذي يسمح لك بتسجيل مقاطع الفيديو، في حين أن موقع الويب الخاص به لا يفعل ذلك.
مصممة لشاشتك: من المؤكد أن تطبيق الهاتف المحمول سيمنحك تجربة أفضل على هاتفك. وعلى الرغم من أن مواقع الويب مصممة ليتم عرضها بشكل جيد على الأجهزة المحمولة هذه الأيام، إلا أنها عادةً لا تكون لديها الواجهة ذاتها مثل إصدارات تطبيقاتها التي توفر عمومًا واجهة مستخدم أكثر سهولة.
إشعارات مفيدة: تعد تطبيقات توصيل الطعام مجرد مثال حيث يكون الحصول على الإشعارات مفيدًا إذا كنت تستخدم التطبيقات. ومن الأمثلة الأخرى تنبيهات الطقس التي ترسلها التطبيقات المختصة أو الأخبار العاجلة من تطبيقات الأخبار.
آمنة تمامًا: من الصعب التعميم حول ما إذا كانت التطبيقات أو مواقع الويب توفر قدرًا أكبر من الأمان. لكن تطبيقات الهاتف المحمول يجب أن تخضع لفحوصات صارمة في متجر تطبيقات أبل ومتجر غوغل بلاي، قبل أن تصبح متاحة للتنزيل؛ ما يوفر مستوى عاليا من الأمان، طالما أنك حريص على عدم تنزيل تطبيق مزيف عن طريق الخطأ.
ومع ذلك، تستخدم معظم مواقع الويب HTTPS للأمان. لكن من الممكن أن تقوم بزيارة موقع ويب مزيف عن طريق الخطأ. إذا كان لديك بالفعل التطبيق الشرعي للخدمة المثبتة على هاتفك، فيمكنك تجنب خطر زيارة موقع الويب الخاطئ، بشكل عام، ما يهم حقًا عندما يتعلق الأمر بالأمان هو أن تحافظ على تحديث تطبيقاتك ونظام التشغيل الخاص بك لضمان تصحيح الثغرات الأمنية، واستخدام كلمة مرور قوية، ومن الأفضل أن تكون مع المصادقة الثنائية.