10 ملايين دولار مكافأة للإيقاع بقرصان معلومات روسي

رصدت الولايات المتّحدة الثلاثاء مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي متّهم بالوقوف خلف هجمات استهدفت ،على وجه الخصوص، شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنّ ميخائيل ماتفيف متّهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار "لوكبيت" و"بابوك" و"هايف"، لمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة انطلاقًا من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

ونقل البيان عن فيليب سيلينغر، المدّعي العام الفدرالي في نيوجيرسي، قوله إنّ القرصان كان "يقوم بتشفير بيانات العديد من الضحايا، ولا سيّما مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة" من بينها شرطة واشنطن ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها.