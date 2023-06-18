مايكروسوفت تكشف السبب وراء تعطل بعض خدماتها‎

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن السبب وراء انقطاع بعض خدماتها خلال الأيام السابقة، مطمئنة عملاءها بشأن خصوصية بياناتهم.

وذكرت الشركة في تدوينة لها أن الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة "هجمات إلكترونية".

وأكدت الشركة في الوقت ذاته أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها، علماً أن هذا رابع انقطاع من نوعه لمايكروسوفت خلال عام.

وقالت الشركة: "بدءا من أوائل يونيو 2023، رصدت مايكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات".

وأفادت بأنها فتحت تحقيقاً وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم "ستورم-1359" بعد أن حددت موضع التهديد.

وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور مما يؤدي إلى توقف الخدمات.

وظلت مجموعة برامج "مايكروسوفت 365" بما في ذلك "تيمز" و"أوتلوك" معطلة لأكثر من ساعتين لدى آلاف المستخدمين يوم 5 يونيو/ حزيران وتكرر ذلك لفترة وجيزة في صباح اليوم التالي.