"وايمو" و "كروز" تنشران سيارات أجرة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو

سمحت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية لشركتيْ "وايمو" و "كروز" بتوسيع خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في جميع أنحاء سان فرانسيسكو، على مدار 24 ساعة.

وتُعد شركة "وايمو" واحدة من شركات "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، فيما تتبع شركة "كروز" مجموعة "جنرال موتورز" عملاق صناعة السيارات الأمريكي.

وستنتقل مركبات "وايمو" ضمن سرعات تصل إلى 65 ميلاً في الساعة (105 كيلومترات في الساعة)، دون وجود أي شخص خلف عجلة القيادة، حتى عندما يكون الطقس غير مستقر.

وسُمح لسيارات شركة "كروز" بتفعيل الخدمة بسرعات لا تزيد على 35 ميلاً (65 كيلومترًا) في الساعة، مع منع تشغيل المركبات في حالات الضباب، والدخان الكثيف.

وسيعطي القرار الجديد دفعة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، وسيرسّخ مكانة مدينة سان فرانسيسكو كمركز تكنولوجي لصناعة السيارات المستقلة.

وسمحت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا بالخطوة، رغم معارضة سكان ووكالات من المدينة للأمر، بعد جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات سمعت فيها وجهات النظر كافة.

وعبّر المعارضون للتجربة من إدارات الشرطة، والإنقاذ والإطفاء، وطيف من السكان، عن مخاوفهم من عشوائية القيادة في المدينة وفوضويتها، وهو ما رفضته اللجنة لتصوت لصالح الشركات التي توفر خدمة النقل بسيارات ذاتية القيادة مقابل أجر.