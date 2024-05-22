تحديث طارئ من أبل لإصلاح خطأ إعادة الصور المحذوفة

أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 17.5.1، وهو إصلاح طارئ لخلل مثير للقلق في هواتف آيفون، الذي تسبب بظهور الصور المحذوفة مرة أخرى.

ورغم أنها لم تقدم الكثير من التفاصيل حول ما تم إصلاحه في iOS 17.5.1، إلا أن الشركة الأمريكية أكدت أنها عالجت مشكلة صور آيفون.

وأشارت إلى أن هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة، وهي أن الصور التي تم حذفها من قاعدة البيانات يمكن أن تظهر في مكتبة الصور مرة أخرى.

من هنا، يعد تحديث iOS 17.5.1 غير مسبوق؛ لأنه يأتي بعد أسبوع واحد فقط من إصدار الشركة المصنعة لهواتف آيفون iOS 17.5 الذي كان بدوره تحديثاً مهمًا؛ لأنه أصلح العديد من العيوب الأمنية الخطيرة، بما في ذلك المشكلات الموجودة في iPhone Kernel في قلب نظام التشغيل iOS.