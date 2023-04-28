الأردن.. تطوير تقنية لرفع كفاءة استخدام المياه في المزارع
تمكن مهندسان أردنيان من تطوير تقنية توفر الكميات الضرورية من المياه والمغذيات للنباتات عبر الأنظمة الذكية التي تمكن المزارعين من الوصول إلى الاستخدام الأمثل لمصادر المياه والأسمدة والطاقة.
وينفذ أنموذج "التقنية المبتكرة" في مدينة جرش، الواقعة في شمال البلاد، بإشراف المهندس الأردني محمد الزيناتي والمهندسة سلمى عمايري، ضمن مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن.
وينفذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية كجزء من المشروع الإقليمي "مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية" بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن الشريك المؤسس لشركة "سمارت جرين" لحلول التكنولوجيا الزراعية سلمى عمايري، إن "التقنية تعمل بنظام الري والتسميد الأوتوماتيكي الذكي فيرتجو (Fertigo) الذي يوفر استهلاك المياه بنحو 30% في الأنظمة المفتوحة، وما يصل إلى نحو 70% في الأنظمة المغلقة".
وأضافت عمايري، أن "التقنية توفر أيضا خاصية التحكم (عن بعد) لنظام الري في المزرعة في أي وقت، وأي مكان باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، بما يتوافق مع مختلف أنواع الزراعة والمحاصيل".
وزود المهندسان التقنية بواجهة مستخدم تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة تستهدف رقمنة القطاع الزراعي وتحويله من تقليدي إلى رقمي باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وكانت المهندسة عمايري، قد أعلنت في تصريحات صحفية سابقة، أن بداية المشروع كانت خلال فترة جائحة "كورونا" في العام 2020، حيث تجلت فكرة قلب التحديات التي جلبتها الجائحة إلى فرصة، لتحقيق الأمن الغذائي.
وقالت إنها استطاعت بالشراكة مع المهندس الزيناتي، في العام 2021 من تنفيذ أول مزرعة نوعية تعتمد على تقنية تسعى لتحقيق الأمن الغذائي عبر توصيل المياه والمغذيات بالكميات الضرورية والموفرة وبالوقت المناسب للنباتات، إضافة لعمليات جدولة للري والتسميد لضمان محصول بمقاييس أفضل.