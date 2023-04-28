الأردن.. تطوير تقنية لرفع كفاءة استخدام المياه في المزارع

وينفذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية كجزء من المشروع الإقليمي "مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية" بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن الشريك المؤسس لشركة "سمارت جرين" لحلول التكنولوجيا الزراعية سلمى عمايري، إن "التقنية تعمل بنظام الري والتسميد الأوتوماتيكي الذكي فيرتجو (Fertigo) الذي يوفر استهلاك المياه بنحو 30% في الأنظمة المفتوحة، وما يصل إلى نحو 70% في الأنظمة المغلقة".

وأضافت عمايري، أن "التقنية توفر أيضا خاصية التحكم (عن بعد) لنظام الري في المزرعة في أي وقت، وأي مكان باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، بما يتوافق مع مختلف أنواع الزراعة والمحاصيل".

وزود المهندسان التقنية بواجهة مستخدم تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة تستهدف رقمنة القطاع الزراعي وتحويله من تقليدي إلى رقمي باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.