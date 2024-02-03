5 نصائح جوهرية لإنشاء كلمات سر قوية على شبكة الإنترنت

تعتبر كلمات المرور خط الدفاع الأول ضد المتسللين عبر مواقع شبكة الإنترنت بشكل عام، خصوصا مع التحول الرقمي العالمي؛ إذ إن فهم كيفية إنشاء كلمة مرور قوية وآمنة يمكن أن يساعد في حماية البيانات الشخصية والمالية عبر الإنترنت.

ويقع الكثيرون في خطأ الاحتفاظ بكلمات مرور يسهل تذكرها، مثل أعياد الميلاد أو اسم حيوان أليف، لكن في الواقع، من السهل اختراق كلمات المرور هذه من قبل القراصنة.

ومن هنا، يجب أن تكون كلمة المرور المثالية معقدة كي يصعب على الآخرين تخمينها، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يكون المستخدم قادرًا على تذكرها دون أي مشاكل.

وفيما يلي 5 نصائح لإنشاء كلمات مرور قوية:

مزيج من الأحرف

تعتمد قوة كلمة المرور إلى حد كبير على مدى تعقيد الأحرف المستخدمة، وكلما كانت كلمة المرور أكثر تعقيدًا، أصبح من الصعب على أي شخص آخر تخمينها، لكن يجب التأكد من تضمين مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والخاصة والأرقام لجعل كلمة المرور أكثر أماناً.

وتتطلب معظم الأنظمة الأساسية الآن هذا المزيج من الأحرف كجزء من سياسة كلمة المرور الخاصة بها.

كلمات مرور طويلة

يمكن لكلمات المرور الطويلة أن تجعل عملية الاختراق صعبة على المتسللين، ومن المستحسن أن تكون كلمة المرور مكونة من 12 حرفاً على الأقل.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك فقط إضافة أرقام أو أحرف خاصة في نهاية كلمة المرور البسيطة لجعلها أطول، فهذه الإستراتيجية المشتركة لن تخدع المتسللين، وبدلاً من ذلك، يجب التفكير في استخدام عبارة مرور تشبه سلسلة من الكلمات أو النصوص، وهي بشكل عام أطول وأكثر أماناً.

تجنب المعلومات الشخصية

لا ينبغي أن يكون من السهل تخمين كلمة المرور الخاصة بك من قبل شخص يعرفك أو يتابعك على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يجب تجنب استخدام المعلومات الشخصية التي يسهل التعرف عليها مثل الاسم أو اسم الحيوان الأليف أو أعياد الميلاد وما إلى ذلك، لأنه يمكن للمتسللين اختراقها بسهولة، وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام تاريخ حدث تاريخي يعجبك بشكل خاص أو تجده مثيراً للاهتمام.

لا تعيد استخدام كلمات المرور

يعتبر استعمال نفس كلمة المرور لأكثر من حساب ممارسة شائعة بين الكثيرين، ورغم أنه يسهل تذكر كلمات المرور الخاصة بك، فإنه يسهل أيضًا على المتسللين الوصول إلى حساباتك.

فإذا تعرض حساب واحد للاختراق سيتم اختراق جميع الحسابات، لذلك من الضروري أن تكون لديك كلمة مرور فريدة لكل حساب تملكه.

ولتذكر كلمات المرور للحسابات المختلفة، فإن أحد الحلول هو استخدام مدير كلمات المرور، الذي يقوم بتخزين جميع كلمات المرور بشكل آمن في مكان واحد، وبذلك لن تكون بحاجة إلا لتذكر كلمة مرور رئيسية واحدة.

والحل الآخر هو استخدام نمط بسيط تقوم بإنشائه بنفسك للتوصل إلى كلمات مرور فريدة لكل موقع، على سبيل المثال، يمكنك استخدام الحرف الأول والأخير من اسم كل موقع ويب، بالإضافة إلى مجموعة قياسية من الأحرف التي تستخدمها لجميع كلمات المرور.