كيف تلغي استخدام بياناتك لتدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي؟
إذا سبق لك أن نشرت محتوىً ما على الإنترنت، تغريدة أو منشور أو مراجعة ساخرة أو صورة ذاتية على إنستغرام، فمن المرجح أنه تم استخدامها للمساعدة في تدريب الموجة الحالية من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويتم تشغيل نماذج اللغات الكبيرة، مثل ChatGPT، ومنشئي الصور بواسطة كميات هائلة من بياناتنا.
جمعت شركات التكنولوجيا مساحات واسعة من الويب لجمع البيانات التي تدعي أنها ضرورية لإنشاء ذكاء اصطناعي توليدي، مع القليل من الاهتمام لمنشئي المحتوى، أو قوانين حقوق الطبع والنشر، أو الخصوصية.
علاوة على ذلك، تتطلع الشركات التي لديها كم هائل من منشورات الأشخاص على نحو متزايد، إلى المشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي عن طريق بيع تلك المعلومات.
ومع ذلك، تتراكم الدعاوى القضائية والتحقيقات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وممارساته المتعلقة بالبيانات الغامضة، وكانت هناك خطوات صغيرة لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في ما يحدث لما ينشرونه عبر الإنترنت.
الحد أو إلغاء الاشتراك
تسمح بعض الشركات للأفراد والعملاء بالحد أو حتى إلغاء استخدام المحتوى الخاص بهم في تدريب الذكاء الاصطناعي أو بيعه لأغراض التدريب.
وسنركز في ما يلي على أكبر ثلاث شركات، مع الإشارة إلى أن هناك الكثير من خدمات الدكاء الإصطناعي، وربما تلك التي تستخدمها قد تسمح لك بإلغاء استخدام معلوماتك لتدريب نماذجها.
مايكروسوفت Copilot
لا يقدم برنامج Copilot من مايكروسوفت للمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية خيار عدم استخدام مطالباتهم لتحسين البرنامج.
وتقول الشركة إنه يتم استخدام جزء من العدد الإجمالي لمطالبات المستخدم في استجابات Copilot وCopilot Pro لتحسين التجربة.
كما تتخذ مايكروسوفت خطوات لإلغاء تحديد هوية البيانات قبل استخدامها، ما يساعد على حماية هوية المستهلك. لكن حتى لو تم إلغاء تحديد البيانات، فقد يرغب المستخدمون الذين يهتمون بالخصوصية في مزيد من التحكم المحتمل في معلوماتهم.
غوغل Gemini
وبالنسبة لمستخدمي برنامج الدردشة الآلي غوغل Gemini، قد يتم أحيانًا اختيار المحادثات لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن إلغاء الاشتراك أمر بسيط. افتح Gemini في متصفحك، وانقر على "النشاط"، وحدد القائمة المنسدلة "إيقاف التشغيل".
وهنا يمكنك فقط إيقاف تشغيل نشاط تطبيقات Gemini، أو يمكنك إلغاء الاشتراك وحذف بيانات المحادثة الخاصة بك.
ورغم أن هذا يعني في معظم الحالات أنه لن تتم رؤية الدردشات المستقبلية الخاصة بك لاستخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يتم مسح البيانات المحددة فوراً من خلال هذه العملية. فوفقًا لمركز الخصوصية التابع لغوغل Gemini، قد تستمر هذه الدردشات لمدة ثلاث سنوات.
روبوتاتOpenAI: ChatGPT وDall-E
يكشف الأشخاص عن جميع أنواع المعلومات الشخصية أثناء استخدامهم روبوت الدردشة. ويوفر OpenAI بعض الخيارات لما يحدث للأشياء التي تقولها لـ ChatGPT، بما في ذلك السماح بعدم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية على المحتوى. ويتوفر لك خيار يمكن الوصول إليه بسهولة لإلغاء الاشتراك.
وتقول OpenAI أنه يجب على مستخدمي الويب ChatGPT الذين ليس لديهم حسابات الانتقال إلى الإعدادات ثم إلغاء تحديد تحسين النموذج للجميع. وإذا كان لديك حساب وقمت بتسجيل الدخول من خلال متصفح ويب، فحدد ChatGPT، والإعدادات، وعناصر التحكم في البيانات، ثم قم بإيقاف تشغيل سجل الدردشة والتدريب.
إذا كنت تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ ChatGPT، فانتقل إلى الإعدادات، واختر عناصر التحكم في البيانات، وقم بإيقاف تشغيل سجل الدردشة والتدريب. وتقول صفحات دعم OpenAI إن تغيير هذه الإعدادات لا تتم مزامنته عبر متصفحات أو أجهزة مختلفة، لذلك يتعين عليك إجراء التغيير في كل مكان تستخدم فيه ChatGPT.
أما بالنسبة لمولد الصور Dall-E 3، فتمتلك الشركة الناشئة نموذجًا يسمح لك بإرسال الصور المراد إزالتها من مجموعات بيانات التدريب المستقبلية. فيطلب منك اسمك وبريدك الإلكتروني وما إذا كنت تمتلك حقوق الصورة أو أنك تتواصل نيابةً عن شركة ما.