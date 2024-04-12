كيف تلغي استخدام بياناتك لتدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي؟

إذا سبق لك أن نشرت محتوىً ما على الإنترنت، تغريدة أو منشور أو مراجعة ساخرة أو صورة ذاتية على إنستغرام، فمن المرجح أنه تم استخدامها للمساعدة في تدريب الموجة الحالية من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتم تشغيل نماذج اللغات الكبيرة، مثل ChatGPT، ومنشئي الصور بواسطة كميات هائلة من بياناتنا.

جمعت شركات التكنولوجيا مساحات واسعة من الويب لجمع البيانات التي تدعي أنها ضرورية لإنشاء ذكاء اصطناعي توليدي، مع القليل من الاهتمام لمنشئي المحتوى، أو قوانين حقوق الطبع والنشر، أو الخصوصية.

علاوة على ذلك، تتطلع الشركات التي لديها كم هائل من منشورات الأشخاص على نحو متزايد، إلى المشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي عن طريق بيع تلك المعلومات.

ومع ذلك، تتراكم الدعاوى القضائية والتحقيقات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وممارساته المتعلقة بالبيانات الغامضة، وكانت هناك خطوات صغيرة لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في ما يحدث لما ينشرونه عبر الإنترنت.

الحد أو إلغاء الاشتراك

تسمح بعض الشركات للأفراد والعملاء بالحد أو حتى إلغاء استخدام المحتوى الخاص بهم في تدريب الذكاء الاصطناعي أو بيعه لأغراض التدريب.

وسنركز في ما يلي على أكبر ثلاث شركات، مع الإشارة إلى أن هناك الكثير من خدمات الدكاء الإصطناعي، وربما تلك التي تستخدمها قد تسمح لك بإلغاء استخدام معلوماتك لتدريب نماذجها.

مايكروسوفت Copilot